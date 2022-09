Cenu Igric za celoživotný prínos kinematografii udelili Turzonovovej

Bratislava 25. septembra (TASR) – Herečka a pedagogička Božidara Turzonovová sa stala laureátkou ocenenia Igric za celoživotný prínos slovenskej kinematografii. Výročné národné ceny za filmovú a televíznu tvorbu Igric 2022 udelili v nedeľu vyhlasovatelia súťaže i jeho 33. ročníka - Slovenský filmový zväz (SFZ), Únia slovenských televíznych tvorcov (ÚSTT) a Literárny fond (LF).



Turzonovovú ocenili za pozitívny náboj, ktorým obdarovala všetky svoje postavy, za nekonečný rad príbehov, ktoré dokázala cez seba pretaviť. "Akoby boli jej vlastné, za odkryté objavy, čo všetko sa ukrýva v človeku, za každé stretnutie s ňou, ktoré bolo, je a bude zážitkom," uvádzajú organizátori cien k laureátke. "To, ako dokázala zahrať filmové postavy, naplniť ich vnútorný svet a predovšetkým odlíšiť jednotlivé charaktery, bolo dôkazom, že na Slovensku máme unikátnu vzácnu herečku s presahom do budúcnosti," dodávajú k herečke, ktorá je tiež vynikajúcim pedagógom hereckej tvorby.



Laureátom ceny Igric sa stal tiež Peter Kerekes v kategórii hraná filmová tvorba pre kiná za réžiu filmu Cenzorka, Braňo Mišík v kategórii televízna dramatická tvorba za kreatívne spracovanie celospoločenských tém a kvalitu psychologického prekreslenia postáv v seriáli Priznanie. V kategórii filmová a televízna dokumentárna tvorba získala ocenenie Viera Lacková, režisérka snímky Ako som sa stala partizánkou. Igric za animovanú tvorbu patrí Joanne Kožuch za réžiu, výtvarné návrhy, animáciu a netradičné metaforické zobrazenie ekologickej katastrofy miznúceho Aralského mora vo filme Bolo raz jedno more.



Herečka Soňa Norisová je držiteľkou ocenenia v kategórii Ženský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele za stvárnenie postavy Kristíny Važanovej v seriáli Priznanie. Za mužský herecký výkon získal cenu Dávid Uzsák, Igric mu patrí za charizmatické stvárnenie postavy Cyrila vo filme Kryštof.



Organizátori udelili aj tvorivé prémie. V rámci hranej filmovej tvorby pre kiná ju získal kameraman Martin Kollár za film Cenzorka, v prípade televíznej dramatickej tvorby Laco Janošťák za kameramanský výkon v seriáli Priznanie. Tvorivú prémiu za filmovú alebo televíznu dokumentárnu tvorbu udelili režisérovi Mirovi Removi za film Láska pod kapotou, za ostatnú filmovú a televíznu tvorbu Martinovi Palúchovi za námet, scenár a réžiu televízneho dokumentu Herec Ivan Palúch. V prípade animovanej tvorby dostala tvorivú prémiu Andy Pátková za réžiu, výtvarné návrhy a pôsobivú dynamickú animáciu filmu Zadig. V kategórii Audiovizuálna teória a kritika dostal tvorivú prémiu Dušan Trančík za knihu Poznámky o filmovej reči.



Tvorivá prémia v kategórii ženský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele patrí Zuzane Mauréry za schopnosť pred kamerou nehrať, ale byť - vo filme Správa o záchrane mŕtveho a rovnako Alexandre Borbély za neopakovateľnú autenticitu, s ktorou sa odovzdala svojej postave vo filme Kryštof.



V rovnakej mužskej kategórii patrí tvorivá prémia Alexandrovi Bártovi za presvedčivé stvárnenie postavy Michala Važana v seriáli Priznanie a Tomášovi Maštalírovi za emočne vyzretý a absolútne uveriteľný prejav vo filme Známi neznámi.



Cenu Jána Fajnora 2022 v kategórii Hraná filmová a televízna tvorba získala režisérka Zuzana Jacková za vtip, vážnosť, trocha surrealizmu, ale aj dramatickosť vo filme Dovidenia, v kategórii dokumentárna filmová a televízna tvorba režisér Peter Podolský za film Memoria a v kategórii animovaná tvorba režisér Imrich Kútik za výtvarné návrhy, scenár a námet filmu Mathias.



Zvláštne uznanie poroty udelili producentovi Patrikovi Paššovi za deväťdielny cyklus dokumentov Pandémia SK, ktorý podľa porotcov predstavuje ojedinelý producentský čin o rôznych podobách zápasu s koronavírusom a ľuďoch v prvej línii.