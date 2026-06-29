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Cenu Mateja Bela získali tri vedkyne z Ústavu svetovej literatúry SAV
Slovník predstavuje osobnosti stojace za prekladom, širší kontext ich pôsobenia a nenahraditeľnú prácu a úlohu, ktorú v kultúrnom priestore zohrávajú.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Literárne vedkyne z Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied (SAV), Katarína Bednárová, Mária Kusá a Silvia Rybárová, získali Cenu Mateja Bela za lexikografické dielo z oblasti dejín prekladu Slovník prekladateliek a prekladateľov: vedy o človeku a kultúre. TASR o tom informoval hovorca SAV Jozef Bednár.
Slovník predstavuje osobnosti stojace za prekladom, širší kontext ich pôsobenia a nenahraditeľnú prácu a úlohu, ktorú v kultúrnom priestore zohrávajú. Bednárová, Kusá a Rybárová sú editorkami tejto kolektívnej publikácie, dostupnej v tlačenej podobe a online s otvoreným prístupom. Ocenený slovník prináša prostredníctvom portrétov takmer stovky prekladateľských osobností a ich výberových bibliografií súhrnný obraz podstatnej časti knižnej produkcie najdôležitejších diel filozofického, sociologického, historického, literárnovedného či umenovedného zamerania. Boli preložené a vydané na Slovensku v čase od medzivojnového obdobia 20. storočia až po 20. roky 21. storočia.
K vydaniu slovníka viedli kolektívne projekty venované výskumu prekladu socio-humanitnovedných textov, jeho histórie a prekladateľských osobností, ktoré ju formovali, pod vedením skúsených literárnych vedkýň, translatologičiek Bednárovej a Kusej. Obe prispeli do publikácie štúdiami o dobovom kontexte prekladu vo vedách o človeku a kultúre.
„Slovník je výsledkom dlhodobého výskumu teórie a dejín prekladu spájajúceho rôzne inštitúcie a ľudí v samotnom procese práce, ako aj v jej výsledkoch,“ povedala Kusá. Ako doplnila, po skúsenostiach s dvomi zväzkami Slovníka slovenských prekladateľov umeleckej literatúry 20. storočia spred desaťročia sa rozhodli pokračovať v takom spôsobe písania dejín prekladu, ktorý stavia do popredia jeho hlavných aktérov. „Veríme, že náš slovník poslúži ako užitočný študijný a bádateľský prameň. Navyše načrtáva aj svojskú históriu recepcie socio-humanitnovednej literatúry na Slovensku,“ uviedla Bednárová.
Minulý rok putovala Cena Mateja Bela tiež do Ústavu svetovej literatúry SAV - Róbertovi Gáfrikovi.
Slovník predstavuje osobnosti stojace za prekladom, širší kontext ich pôsobenia a nenahraditeľnú prácu a úlohu, ktorú v kultúrnom priestore zohrávajú. Bednárová, Kusá a Rybárová sú editorkami tejto kolektívnej publikácie, dostupnej v tlačenej podobe a online s otvoreným prístupom. Ocenený slovník prináša prostredníctvom portrétov takmer stovky prekladateľských osobností a ich výberových bibliografií súhrnný obraz podstatnej časti knižnej produkcie najdôležitejších diel filozofického, sociologického, historického, literárnovedného či umenovedného zamerania. Boli preložené a vydané na Slovensku v čase od medzivojnového obdobia 20. storočia až po 20. roky 21. storočia.
K vydaniu slovníka viedli kolektívne projekty venované výskumu prekladu socio-humanitnovedných textov, jeho histórie a prekladateľských osobností, ktoré ju formovali, pod vedením skúsených literárnych vedkýň, translatologičiek Bednárovej a Kusej. Obe prispeli do publikácie štúdiami o dobovom kontexte prekladu vo vedách o človeku a kultúre.
„Slovník je výsledkom dlhodobého výskumu teórie a dejín prekladu spájajúceho rôzne inštitúcie a ľudí v samotnom procese práce, ako aj v jej výsledkoch,“ povedala Kusá. Ako doplnila, po skúsenostiach s dvomi zväzkami Slovníka slovenských prekladateľov umeleckej literatúry 20. storočia spred desaťročia sa rozhodli pokračovať v takom spôsobe písania dejín prekladu, ktorý stavia do popredia jeho hlavných aktérov. „Veríme, že náš slovník poslúži ako užitočný študijný a bádateľský prameň. Navyše načrtáva aj svojskú históriu recepcie socio-humanitnovednej literatúry na Slovensku,“ uviedla Bednárová.
Minulý rok putovala Cena Mateja Bela tiež do Ústavu svetovej literatúry SAV - Róbertovi Gáfrikovi.