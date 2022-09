Cenu ministerky kultúry získali knižnica pre mládež i herecké legendy

Bratislava 6. septembra (TASR) - Cenu ministerky kultúry SR za rok 2021 získali v utorok večer v Bratislave knižnica pre mládež i herecké legendy. Ocenenia v oblastiach umenia, kultúrneho dedičstva a osvetovej činnosti odovzdávala šéfka kultúrneho rezortu Natália Milanová (OĽANO).



"Umenie je sila, ktorá dokáže meniť zlé na dobré, preto ak chceme byť ako spoločenstvo silní, musíme urobiť všetko preto, aby sme umenie a kultúru v nás a našich životoch znásobovali. K tomu, aby dobro silnelo, potrebujeme tých, ktorí umenie tvoria," uviedla Milanová k oceneniu, ktoré doteraz získalo 153 osobností. Mená tohtoročných ocenených vybrali podľa jej slov odborníci, čo nebolo jednoduché.







Za výnimočný prínos v oblasti umenia získal Cenu ministerky kultúry tanečník, baletný majster, choreograf Roman Novitzky "za umelecké majstrovstvo v oblasti klasického a moderného baletu a výnimočnú reprezentáciu slovenského baletného umenia doma i v zahraničí". Ocenenie ďalej dostala operná speváčka Eva Bodorová "za mimoriadne vokálne a herecké stvárnenie postavy Elisabetty v inscenácii Donizettiho opery Roberto Devereux v Štátnom divadle Košice. Za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby si cenu prevzala spisovateľka Jana Bodnárová.



V kategórii výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti patrí Cena ministerky kultúry za rok 2021 Knižnici pre mládež mesta Košice, ktorá ju získala "za výnimočný prínos v oblasti podpory detského čítania, inovovania priestorov a publikovania".



Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kultúry získali štyri osobnosti. Za celoživotný prínos do literárno-kritického myslenia, za spoluvytváranie a určovanie pohybu slovenskej literatúry a kultúry a za morálno-etické postoje ho získal literárny vedec, historik a kritik Milan Hamada. Muzikologička, hudobná kritička a publicistka Terézia Ursínyová ho dostala za celoživotný prínos v hudobnej kritike, publicistike a muzikológii. Laureátkami Ceny ministerky kultúry SR sa stali i herečky a pedagogičky Božidara Turzonovová a Emília Vášáryová, ktoré ju získali "za celoživotné herecké majstrovstvo a prínos do rozvoja dramatického umenia".



"Do kultúry prispeli obrovským dielom, čo je na nich ešte navyše cenné, sú to ľudia obdarení neskutočnou pokorou k tomu, čo robia, a neskutočnou profesionalitou v tom, čo robia," uviedla k tohtoročným oceneným osobnostiam Milanová.



Autorom umeleckého diela, ktoré je symbolom ceny, je slovenský maliar špecializujúci sa na prácu so sklom Palo Macho.



Cena ministerky kultúry pre jednotlivcov i inštitúcie a kolektívy je prejavom ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, múzejných, galerijných, knižničných, kultúrno-osvetových a audiovizuálnych aktivít za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý či celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry.