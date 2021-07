Cenu ministerky kultúry získali šiesti jednotlivci a tri inštitúcie

Na snímke chrbtom ministerka kultúry Natália Milanová oceňuje Ľubicu Čekovskú (v bielom) za výnimočný prínos v oblasti hudobno-dramatickej tvorby počas slávnostného odovzdávania Ceny ministerky kultúry SR v priestoroch Divadla Astorka 6. júla 2021 v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer

Laureátka Ceny ministerky kultúry J. Bahurinská ocenila nový formát ocenení

Na snímke vpravo ministerka kultúry SR Natália Milanová a vľavo ocenená Jana Bahurinská za celoživotnú odbornú prácu v oblasti evidencie a dokumentácie galerijnýchzbierok, za spustenie elektronizácie v oblasti správy zbierok a nastavenie základov digitalizácie diel výtvarného umenia počas slávnostného odovzdávania Ceny ministerky kultúry SR v priestoroch Divadla Astorka 6. júla 2021 v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 6. júla (TASR) - Šesť jednotlivcov a tri inštitúcie sa v utorok stali laureátmi Ceny ministerky kultúry SR za rok 2020. Ocenenie, ktoré v novom formáte nahrádza päť doteraz samostatne odovzdávaných cien v oblastiach umenia, kultúrneho dedičstva a osvetovej činnosti, odovzdávala šéfka kultúrneho rezortu Natália Milanová (OĽANO).Za výnimočný prínos v oblasti hudobno-dramatickej tvorby získala ocenenie skladateľka a klaviristka Ľubica Čekovská. Performerka a režisérka Sláva Daubnerová bola ocenená za výnimočný prínos v oblasti súčasného divadla a tanca, Vladimír Predmerský za celoživotnú prácu v oblasti bábkového divadla, v ktorej pôsobil ako dramaturg, režisér, ale i historik a kritik. In memoriam bola udelená cena spisovateľovi a dramatikovi Dušanovi Mitanovi za výnimočný prínos v oblasti literatúry, za "Galériou roka sa stala Stredoslovenská galéria, Cenu ministerky pre kultúrno-osvetové zariadenie získalo Hornozemplínske osvetové stredisko. Za knižnicu roka vyhlásili Krajskú knižnicu v Žiline.Laureátmi ceny ministerky kultúry SR sa stali aj odborníčka v oblasti digitalizácie Jana Bahurinská za celoživotnú odbornú prácu v oblasti evidencie a dokumentácie galerijných zbierok, rovnako tak operná speváčka Edita Gruberová za mimoriadne významný celoživotný prínos do slovenskej aj svetovej kultúry a umenia." uviedla na slávnosti ministerka kultúry.Nominácie v jednotlivých kategóriách posudzovala odborná porota v zložení Barbora Morongová, Karol Mišovic, Beata Jablonská, Matúš Jakabčic a Katarína Garčárová.Autorom umeleckého diela, ktoré je symbolom ceny, je významný slovenský maliar špecializujúci sa na prácu so sklom Palo Macho.Cena ministerky kultúry pre jednotlivcov i inštitúcie a kolektívy je prejavom ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, múzejných, galerijných, kultúrno-osvetových a audiovizuálnych aktivít za predchádzajúci kalendárny rok, alebo za dlhodobý či celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry.Ceny ministerky kultúry ako nový formát ocenení jednotlivcov a inštitúcií v oblasti umenia, kultúrno-osvetovej činnosti a kultúrneho dedičstva nerozdrobuje oceňovanie do jednotlivých sfér, ale pomáha komplexne vyzdvihnúť aktérov, ktorí sa v týchto oblastiach etablujú. Pri slávnostnom odovzdávaní Cien ministerky kultúry SR to uviedla jedna z laureátok Jana Bahurinská, ocenená za celoživotný prínos v oblasti digitalizácie zbierkových predmetov.dodala Bahurinská pri preberaní ocenenia.