Cenu slobody Antona Srholca udelili piatim osobnostiam

Trnava 17. novembra (TASR) - Cenou slobody Antona Srholca ocenil Trnavský samosprávny kraj (TTSK) už piatykrát osobnosti za mimoriadny prínos k ochrane ľudských práv, k upevneniu demokracie a právneho štátu a za prejavy mimoriadnej občianskej statočnosti. Na slávnosti v Trnave v predvečer Dňa boja za slobodu ocenenie udelili politikovi Františkovi Mikloškovi, výtvarníkovi Františkovi Guldanovi, in memoriam výtvarníkovi Miroslavovi Cipárovi, politikovi a aktivistovi Lászlóovi Nagyovi a lekárovi Júliusovi Bobovnickému.



"Cena slobody Antona Srholca má význam v každom slove toho slovného spojenia. Symbolizuje náš región, nasadenie ľudí, ktorí svojimi životmi svedčia, že má cenu za slobodu bojovať a že sloboda má svoju cenu. Je pomenovaná po mužovi, ktorý takýto boj symbolizuje a je rodákom zo Skalice v našom kraji," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Podľa neho laureátov spája vytrvalosť, nezlomnosť a inšpirácia. "V dnešnej dobe potrebujeme práve také osobnosti, ktorých príbehy i postoje sú motivujúcim príkladom pre angažovanosť, občiansku spoločnosť aj výkon verejnej služby na rôznych úrovniach," dodal.



Mikloško získal ocenenie okrem iného za aktivity pred Novembrom '89, ktoré boli označované za protirežimové aktivity. Bol hlavným organizátorom Sviečkovej manifestácie v marci 1988, považovanej za jeden z najvýznamnejších prejavov odporu voči komunistickému režimu v Československu.



Guldan vyjadroval počas totality svoj názor cez ilegálne výstavy, počas revolúcie bol členom koordinačného centra Verejnosti proti násiliu (VPN) a redaktorom novín Verejnosť. Ako výtvarník a občiansky aktivista sa ďalej angažuje.



Cenu pre grafického dizajnéra, maliara a občianskeho aktivistu Cipára prevzala Vilma Cipárová. V jeho ateliéri sa 19. novembra 1989 stretli slovenskí výtvarníci a spísali prvé revolučné vyhlásenie. Stal sa jedným zo zakladateľov VPN. Počas života získal mnoho ocenení doma aj v zahraničí.



Ocenenie si prevzal aj bývalý politik a občiansky aktivista Nagy, ktorý počas komunistického režimu patril k skupine dunajskostredských intelektuálov a spisovateľov, ktorí v roku 1970 založili Výbor pre ochranu práv maďarskej menšiny v Československu. "Táto cena je jedným z mojich veľkých životných prekvapení. Beriem to ako ocenenie aj pre mojich spolupracovníkov a priateľov," povedal. Obdobie Novembra '89 považuje za jeden z najkrajších úsekov svojho života, keď spoločnosť dostala šancu dostať sa k slobode a ak by sa čas vrátil, išiel by so svojimi aktivitami do takéhoto boja znovu.



TTSK zriadil pre Cenu slobody Antona Srholca samostatnú webovú stránku. Doterajšími laureátmi sú okrem iných Ján Budaj, Michael Kocáb, Iveta Radičová, Lajos Grendel, Helena Woleková, Milan Kňažko, László Öllös, Michal Lošonský či in memoriam novinár Ján Kuciak s Martinou Kušnírovou.