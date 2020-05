Cenu SozialMarie vyhral slovenský projekt Dom.ov

Bratislava 11. mája (TASR) – Cenu SozialMarie za sociálne inovácie v strednej Európe získal slovenský projekt Dom.ov, ktorý pomáha rómskym rodinám zabezpečiť si vlastné bývanie. TASR o tom informoval Marián Zeman z projektu Dom.ov.



"Projekt Dom.ov pomáha ľuďom z marginalizovaných komunít, najmä Rómom, zabezpečiť si vlastné bývanie. Získaniu bankového úveru predchádza minimálne jednoročná fáza sporenia, počas ktorej klient sporí peniaze na kúpu pozemku a prechádza finančným vzdelávaním. To ho naučí lepšie hospodáriť s vlastnými príjmami a pripraví ho na splácanie úveru, resp. mikropôžičky," vysvetlil Zeman. Dodal, že cieľom projektu je do konca roku 2021 začať výstavbu 100 nových rodinných domov.



Celý proces podľa Zemana prebieha v úzkej spolupráci medzi klientmi, sociálnymi pracovníkmi a obcou a na dennej báze so stavebníkmi pracuje stavebný učiteľ z lokálnej komunity, ktorý ich vedie počas celej výstavby. "Ak si rodiny sporia, kúpia si svoj pozemok a postavia dom vlastnými silami, majú k domom vzťah - preberajú zodpovednosť za vlastné bývanie, nečakajú teda na kľúče od bytu od obce alebo štátu. Navyše získavajú aj iné užitočné zručnosti a vedomosti, ktoré môžu ďalej využívať," dodal Zeman.



Do programu sa doteraz zapojilo 162 rodín, 110 rodín v projekte pokračuje a 16 rodín z Rankoviec a Lenartova už vlastní skolaudovaný dom a dva domy vo Fričke a Kojaticiach sú tesne pred dokončením.



Ceny SozialMarie pre inovatívne projekty v sociálnej oblasti každoročne udeľuje rakúska nadácia Unruhe Privatstiftung. Ceny môžu získať projekty z Rakúska, Maďarska, Slovenska a Českej republiky, ako i projekty z ďalších krajín, ktorých pôsobisko sa nachádza do 300 kilometrov vzdušnou čiarou od Viedne.