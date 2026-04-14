VIDEO: Cenu vojvodu z Edinburghu si prevzalo takmer 200 mladých ľudí
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 14. apríla (TASR) - Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE) z rúk britského veľvyslanca na Slovensku Bilala Zahida si v utorok prevzalo takmer 200 mladých ľudí. Program podporuje rozvoj talentu, športu a dobrovoľníctva u mladých ľudí.
Tento rok je zlatých absolventov programu DofE o 22 percent viac ako vlani. Zlatá úroveň programu DofE je časovo náročnejšia. Účastníci programu okrem oblasti športu, talentu, dobrovoľníctva a dobrodružnej expedície absolvujú aj rezidenčný projekt.
„Zlatá ceremónia DofE je výnimočná. Predstavuje ochotu nevzdať sa. Učili ste sa nové veci a prijímali ste výzvy, ktoré vás posunuli ďalej. Vaše aktivity boli pestré. DofE však nie je iba o tom, čo ste robili, ale aj o tom, čo ste sa naučili,“ povedal mladým ľuďom v sále Zahid.
Účastníci boli v programe zapojení viac ako rok. Počas tohto obdobia sa venovali napríklad aktivitám pre nevidiacich, revitalizovali cyklotrasy a absolvovali rezidenčný pobyt v Japonsku. Vyrobili aj film o úzkostiach na škole a venovali sa aj kurzom prvej pomoci. Spoločne sa venovali aj dobrovoľníckym aktivitám, pričom pre mnohých bol práve program DofE prvou skúsenosťou s dobrovoľníctvom.
