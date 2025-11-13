< sekcia Slovensko
VIDEO: Cenu za vedu a techniku 2025 získalo osem osobností a jeden tím
Na slávnostnom odovzdávaní cien sa zúčastnil aj štátny tajomník rezortu školstva pre výskum, vývoj, mládež a inklúziu Ján Hrinko.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 13. novembra (TASR) - Cenu za vedu a techniku 2025 získalo osem vedeckých osobností a jeden vedecko-technický tím. Oceňovanie, ktorým vrcholí Týždeň vedy a techniky na Slovensku, sa uskutočnilo vo štvrtok na slávnostnom galavečere v Zimnej jazdiarni na Bratislavskom hrade. TASR o tom informovala špecialistka externej komunikácie Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR Stanislava Luptáková.
Podľa generálneho riaditeľa CVTI Róberta Gálika nie sú tieto ocenenia len symbolickým uznaním. „Blahoželám všetkým oceneným osobnostiam, ktoré na ceste za vedeckými objavmi museli prekonať aj rôzne bariéry, napríklad financovanie, zvyšovanie kvality či vysokú konkurencieschopnosť. Toto uznanie je impulzom pre mladé talenty, ktoré hľadajú svoje miesto vo svete vedy, aby sa nevzdávali, a zároveň je pripomienkou pre verejnosť, že veda je pozitívnou súčasťou každodenného života,“ uviedol.
Na slávnostnom odovzdávaní cien sa zúčastnil aj štátny tajomník rezortu školstva pre výskum, vývoj, mládež a inklúziu Ján Hrinko. „Som rád, že aj vďaka oceneniam, ako je Cena za vedu a techniku, sa dostáva pozornosť ľuďom, ktorí posúvajú Slovensko dopredu - nie slovami, ale poznaním. Veda a výskum sú našou tichou, no mimoriadne silnou investíciou do budúcnosti krajiny,“ povedal.
V kategórii Osobnosť vedy a techniky získali ocenenie Alexander Hošovský za modelovanie a riadenie soft mechanizmov s aplikáciou metód výpočtovej inteligencie a Jarmila Makovníková za vedecký prínos v oblasti ekosystémových služieb pôdohospodárstva - zavedenie metodických postupov pre kvantifikáciu a hodnotenie agroekosystémových služieb.
V kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov bola ocenená Kristína Kulcsárová za výnimočný prínos v oblasti výskumu Parkinsonovej choroby a jej prodromálneho štádia. Rovnako tiež Tomáš Gergeľ za prínos v oblasti digitalizácie a automatizácie v lesnícko-drevárskom sektore a za významný podiel pri budovaní centra excelentnosti európskeho významu Národného lesníckeho centra.
Cenu za vedu a techniku získal v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky Jaromír Markovič za dosiahnuté výsledky v aplikovanom výskume v oblasti metrológie a zvyšovania kvality metrologickej nadväznosti meradiel a v súvisiacej normotvornej a legislatívnej činnosti. Tiež Jozef Hraška za celoživotný prínos v oblasti stavebnej fyziky so zameraním na denné osvetlenie a insoláciu budov a Juraj Sinay za celoživotné výskumné aktivity v oblasti aplikácie riadenia rizík strojov a strojových zariadení ako súčasti udržateľných a konkurencieschopných konštrukčných a projekčných aktivít.
Michal Fabian zvíťazil v kategórii Popularizátor vedy za mimoriadny celoživotný prínos k popularizácii technických a inžinierskych vied, predovšetkým v oblasti počítačovej podpory navrhovania a vývoja v strojárstve.
V kategórii Vedecko-technický tím roka získal ocenenie tím pod vedením Márie Marekovej za výskum reprodukčného zdravia, fertility, využitia umelej inteligencie a inovatívnych prístupov v biomedicíne.
Vyhlasovateľom podujatia je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a organizátorom CVTI. Slávnostný galavečer každoročne zviditeľňuje prácu a excelentné výsledky slovenských vedeckých osobností a poukazuje na ich mimoriadny prínos vo svete vedy, techniky a inovácií na Slovensku.
Podľa generálneho riaditeľa CVTI Róberta Gálika nie sú tieto ocenenia len symbolickým uznaním. „Blahoželám všetkým oceneným osobnostiam, ktoré na ceste za vedeckými objavmi museli prekonať aj rôzne bariéry, napríklad financovanie, zvyšovanie kvality či vysokú konkurencieschopnosť. Toto uznanie je impulzom pre mladé talenty, ktoré hľadajú svoje miesto vo svete vedy, aby sa nevzdávali, a zároveň je pripomienkou pre verejnosť, že veda je pozitívnou súčasťou každodenného života,“ uviedol.
Na slávnostnom odovzdávaní cien sa zúčastnil aj štátny tajomník rezortu školstva pre výskum, vývoj, mládež a inklúziu Ján Hrinko. „Som rád, že aj vďaka oceneniam, ako je Cena za vedu a techniku, sa dostáva pozornosť ľuďom, ktorí posúvajú Slovensko dopredu - nie slovami, ale poznaním. Veda a výskum sú našou tichou, no mimoriadne silnou investíciou do budúcnosti krajiny,“ povedal.
V kategórii Osobnosť vedy a techniky získali ocenenie Alexander Hošovský za modelovanie a riadenie soft mechanizmov s aplikáciou metód výpočtovej inteligencie a Jarmila Makovníková za vedecký prínos v oblasti ekosystémových služieb pôdohospodárstva - zavedenie metodických postupov pre kvantifikáciu a hodnotenie agroekosystémových služieb.
V kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov bola ocenená Kristína Kulcsárová za výnimočný prínos v oblasti výskumu Parkinsonovej choroby a jej prodromálneho štádia. Rovnako tiež Tomáš Gergeľ za prínos v oblasti digitalizácie a automatizácie v lesnícko-drevárskom sektore a za významný podiel pri budovaní centra excelentnosti európskeho významu Národného lesníckeho centra.
Cenu za vedu a techniku získal v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky Jaromír Markovič za dosiahnuté výsledky v aplikovanom výskume v oblasti metrológie a zvyšovania kvality metrologickej nadväznosti meradiel a v súvisiacej normotvornej a legislatívnej činnosti. Tiež Jozef Hraška za celoživotný prínos v oblasti stavebnej fyziky so zameraním na denné osvetlenie a insoláciu budov a Juraj Sinay za celoživotné výskumné aktivity v oblasti aplikácie riadenia rizík strojov a strojových zariadení ako súčasti udržateľných a konkurencieschopných konštrukčných a projekčných aktivít.
Michal Fabian zvíťazil v kategórii Popularizátor vedy za mimoriadny celoživotný prínos k popularizácii technických a inžinierskych vied, predovšetkým v oblasti počítačovej podpory navrhovania a vývoja v strojárstve.
V kategórii Vedecko-technický tím roka získal ocenenie tím pod vedením Márie Marekovej za výskum reprodukčného zdravia, fertility, využitia umelej inteligencie a inovatívnych prístupov v biomedicíne.
Vyhlasovateľom podujatia je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a organizátorom CVTI. Slávnostný galavečer každoročne zviditeľňuje prácu a excelentné výsledky slovenských vedeckých osobností a poukazuje na ich mimoriadny prínos vo svete vedy, techniky a inovácií na Slovensku.