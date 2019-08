Ceny liekov sa majú určovať po novom, má to usporiť tri milióny eur

Ceny liekov na Slovensku sa už dlhodobo určujú ako podiel troch najlacnejších variantov spomedzi európskych krajín.

Bratislava 16. augusta (TASR) - Ceny liekov sa na Slovensku majú určovať po novom. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce novelou zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov dosiahnuť lepšie dodržiavanie pravidiel pri prepočtoch cien. Odhaduje, že na cenách sa to prejaví od júna 2020. Úprava legislatívy by mala priniesť ročnú úsporu vo výške najmenej troch miliónov eur. Navrhované zmeny ešte musí schváliť vláda a parlament.



"Ak naši pacienti spotrebovávajú také veľkosti balení liekov, aké nikde inde, cena týchto balení bude prepočítaná úmerne z cien iných balení toho istého lieku," uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).



Ceny liekov na Slovensku sa už dlhodobo určujú ako podiel troch najlacnejších variantov spomedzi európskych krajín. Pravidlo sa však podľa ministerstva niektoré farmaceutické spoločnosti snažili obchádzať tým, že do krajiny dodávali jedinečné veľkosti balení liekov a nebolo možné k nim dohľadať ceny v zahraničí.



Príkladom má byť liek, ktorý sa predáva v slovenských lekárňach len ako 100-tabletové balenie. "Pri pravidelnom prehodnocovaní jeho ceny sme našli rovnaké balenie len v Nemecku s cenou 100 eur, preto ho aj u nás predávame bez marží za 100 eur. Po novom však môžeme nájsť najlacnejšie veľkosti napríklad v Rumunsku, kde 50-tabletové balenie stojí 20 eur a v Poľsku tiež 50 tabletiek, ale za 30 eur. Ak už nikde inde ani v iných baleniach tento liek nepredávajú, tak si prepočítame rumunské a poľské ceny na veľkosť slovenského balenia. Keďže potrebujeme tri najnižšie ceny, tak si vyrátame priemer za Nemecko, za Rumunsko a za Poľsko a vyjde nám nová cena pre Slovensko na úrovni 66,7 eura," priblížila hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.



Nové referencovanie sa očakáva len pre niektoré lieky. Jeho cieľom je podľa MZ SR zlepšenie pravidiel pri porovnávaní cien rovnakého lieku v iných európskych krajinách. Doteraz sa pri takzvanom referencovaní porovnávali iba ceny identických veľkostí balenia lieku.



"Chceme tak dosiahnuť úsporu vo výdavkoch za lieky, ale takým spôsobom, ktorý neprináša zásadnejší zásah do terajšieho princípu cenotvorby," vysvetlila Kalavská.