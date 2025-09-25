< sekcia Slovensko
Ceny Martina Benku za rok 2024 udelili trom laureátom
Cenu Martina Benku za výtvarnú tvorbu udelili maliarovi Jánovi Vasilkovi. Ceny absolventovi vysokej školy za výtvarnú tvorbu udelil Fond výtvarných umení dve.
Autor TASR
Martin 25. septembra (TASR) - Cenu Martina Benku za rok 2024 si vo štvrtok v Múzeu Martina Benku v Martine prebrali traja laureáti. Ocenenie, ktoré nesie umelcovo meno, sa tento rok udeľovalo jubilejný päťdesiaty raz. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) v Martine Milena Kiripolská.
Ceny Martina Benku za rok 2024 odovzdali predsedníčka Rady Fondu výtvarných umení Zora Petrášová, riaditeľ Fondu výtvarných umení Vladimír Palečka a predseda komisie pre správu pozostalosti Martina Benku Milan Rašla.
Cenu Martina Benku za výtvarnú tvorbu udelili maliarovi Jánovi Vasilkovi. Ceny absolventovi vysokej školy za výtvarnú tvorbu udelil Fond výtvarných umení dve. Prvú absolventovi Ateliéru voľnej grafiky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Petrovi Šulavíkovi a druhú cenu si prevzal absolvent Akadémie výtvarných umení v Banskej Bystrici Dávid Bátor. Cena za dielo teórie, kritiky a dejín slovenského výtvarného umenia a cena pre absolventa dejín umenia tento rok neboli udelené.
„Slávnosť pokračovala položením venca na hrob umelca na Národnom cintoríne v Martine, symbolickým prejavom úcty k maliarovi, ktorý položil základné piliere moderného slovenského maliarstva,“ doplnila Kiripolská. V súlade s umelcovým želaním sa Spomienková slávnosť Martina Benku koná každý rok pri príležitosti výročia jeho narodenia, od ktorého 21. septembra uplynulo 137 rokov.
