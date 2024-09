Ceny potravín sa podľa R.Takáča určite znížia, M.Čaučík si myslí opak

Bratislava 21. septembra (TASR) - Ceny potravín jednoznačne klesnú, a to vďaka zníženej sadzbe dani z pridanej hodnoty (DPH). Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičné KDH Marián Čaučík uviedol, že ceny sa zvýšia práve pre konsolidačné opatrenia.



"Čo sa týka zníženia cien potravín, tie sa jednoznačne znížia. Mali sme tlačovú konferenciu s premiérom a zástupcami obchodných reťazcov, ktorí deklarovali, že zníženú DPH premietnu do konečných cien pre spotrebiteľa. Dohodli sme sa s nimi na tom, že spravíme spoločné stretnutie od prvovýrobcov aj potravinárov. Budeme riešiť otázku celého balíka základných potravín a budeme robiť aktivity, aby to bolo čo najciteľnejšie pre konečného spotrebiteľa," uviedol Takáč.



Čaučík, naopak, hovorí o tom, že to potraviny nezlacní. "Cenu tvoria náklady a zisk. Zisk v maloobchode ja asi na úrovni dvoch percent, čo je veľmi malý zisk. Konsolidačným balíkom sa im zvýšia náklady na pohonné hmoty, tovary či služby," dodal s tým, že podnikatelia budú mať zvýšenú záťaž aj pre novú daň z finančných transakcií.



KDH vidí problém aj v zrušení rodičovského dôchodku. Taktiež je za zachovanie daňového bonusu pre rodičov. Čaučík spomenul opatrenia navrhované KDH, pričom jedným z nich je prepúšťanie zamestnancov vo verejnej správe. Vládu kritizoval aj za to, že na sebe šetrí len na úrovni piatich percent, pričom zvyšok majú zaplatiť občania. "Nie je pravda, že jednotlivé ministerstvá na sebe nešetria. Do konca roka napríklad prepustíme desať percent štátnych zamestnancov," podotkol Takáč.



Minister sa vyjadril aj k schválenému balíku finančných prostriedkov z kohézneho fondu EÚ pre krajiny postihnuté záplavami. "Ak to porovnáme s prehnanou pomocou pre Ukrajinu, toto je príklad, kde sa EÚ konečne stará o občanov. Hovoríme o projektoch zameraných na škody, napríklad domy, budovy, cesty atď. Druhá vec je, že časť bude použitá na prevenciu proti povodniam," objasnil Takáč s tým, že víta aj konštruktívny dialóg s obcami a mestami. Čaučík sa obáva, či budú prostriedky vynaložené efektívne, nakoľko je to podľa neho na Slovensku zaťažené byrokraciou.