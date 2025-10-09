< sekcia Slovensko
CENY SOZA ZA ROK 2024: Toto sú ocenení, žiarili aj nováčikovia
Medzi laureátov Cien SOZA sa po prvý raz zaradil hudobný producent a dídžej Peter Macko, vystupujúci pod umeleckým menom Peter Pann.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Ceny SOZA (Slovenského ochranného zväzu autorského) sú jediným významným hudobným ocenením na Slovensku. Každoročne sú udelené autorom, ktorých diela dosiahli najvyšší počet prehratí a najväčší úspech v uplynulom roku, ako aj tým, ktorí sa významne podieľali na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. V 29. ročníku slávnostného odovzdávania cien bolo udelených v stredu večer (8. 10.) spolu jedenásť ocenení, sedem štatistických cien a štyri honorárne ceny.
Skladateľom najhranejších diel sa aj v roku 2024 stal Ivan Tásler, ktorý si toto prestížne ocenenie odniesol už po trinásty raz za sebou, pričom celkovo je na jeho konte štrnásť cien. Ďalším autorom, ktorý obhájil svoje víťazstvo, je textár Vlado Krausz. Ten si opätovne odniesol ocenenie v kategórii Textár najhranejších diel. Pre Krausza ide už o ôsmu samostatnú autorskú cenu za texty, pričom na svojom konte má aj osem spoluautorských ocenení vrátane piesne Zatancuj si so mnou, ktorá získala tretí rok po sebe cenu za najhranejšiu skladbu v online, čím Krausz potvrdil svoju výraznú prítomnosť na slovenskej hudobnej scéne.
Medzi laureátov Cien SOZA sa po prvý raz zaradil hudobný producent a dídžej Peter Macko, vystupujúci pod umeleckým menom Peter Pann. Ocenenie získal v kategórii Najúspešnejší autor hudobných diel v online priestore. Matúš Kolárovský, vystupujúci pod umeleckým menom Yael, sa stal ďalším novým držiteľom Ceny SOZA a po prvý raz si odniesol ocenenie v kategórii Najúspešnejší mladý autor do 25 rokov.
Titul najhranejšej skladby za rok 2024 získala pieseň To okolo nás skupiny Para s Janou Kirschner. Pieseň Zatancuj si so mnou v autorskom tandeme Adama Ďuricu, Mateja Turcera a textára Vlada Krausza si po tretí raz za sebou vyslúžila ocenenie za Najhranejšiu skladbu v online priestore. Ocenenie za Najúspešnejší zvukový nosič si tento rok odniesla Sima Magušinová za svoj album Premena.
Veľkú cenu SOZA, ktorá sa udeľuje žijúcemu autorovi za výrazný prínos k rozvoju slovenskej hudobnej kultúry, si za rok 2024 odniesli dvaja významní autori - textár Daniel Hevier a skladateľ Stanislav Hochel.
Zápis do Zlatej knihy SOZA je udelený nežijúcim autorom za ich zásadný prínos k rozvoju slovenskej hudobnej kultúry. Za rok 2024 patrí táto pocta Pavlovi Braxatorisovi a Petrovi Hanzelymu.
