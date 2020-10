Ceny SOZA za rok 2019 získali Ivan Tásler, Vlado Krausz a Kali

Bratislava 16. októbra (TASR) – Dom zvuku na bratislavskej Kolibe bol v stredu večer svedkom odovzdávania štyroch štatistických cien SOZA za rok 2019. V podobe sošky Euridiky od sochárky Jany Brisudovej ich získali Ivan Tásler, Vlado Krausz a Kali. Informáciu pre TASR poskytol zástupca SOZA Juraj Čurný.



Cenu pre skladateľa najhranejších hudobných diel si odniesol Ivan Tásler, líder skupiny IMT Smile, ktorý v tejto kategórii dominuje od roku 2012. Zvíťazil už ôsmykrát za sebou a na jeho konte je aj jedno víťazstvo v niekdajšej spoločnej autorskej (skladatelia aj textári) kategórii z roku 2005.



Cenu pre textára najhranejších hudobných diel získal Vladimír Krausz, ktorý tak obhájil svoje víťazstvo z predchádzajúceho roka. Dvorný spolupracovník skupiny IMT Smile a mnohých ďalších slovenských interpretov má už tiež na svojom konte víťazstvo v niekdajšej spoločnej skladateľsko – textárskej kategórii (2006).



Ivan Tásler a Vlado Krausz si tiež prebrali spoločne s raperom Kalim Cenu pre najhranejšiu skladbu roka 2019, ktorou sa stala pesnička Poď so mnou z albumu Budeme to stále my skupiny IMT Smile.



Zaujímavosťou je, že nahrávka tejto piesne vznikla priamo v Dome zvuku. Raper Kali tam napísal svoju textovú časť, potom čo mu Ivan Tásler zahral na klavíri hlavnú melodickú linku. Pre Ivana Táslera to už bola šiesta cena spojená s konkrétnou skladbou, predtým to boli piesne V cudzom meste, Len tebe, Kým stúpa dym, Veľa lásky a Viac.



Pre Vlada Krausza piata, predtým Naoko spím (Peha), Kým stúpa dym (IMT Smile), Povedzme (Robo Grigorov) a Neľutujem (Adam Ďurica).



Aj Cena pre najúspešnejší zvukový nosič má rovnakého víťaza ako v predchádzajúcom ročníku. Stalo sa ním hudobné vydavateľstvo Kali Records za album Ale ne rapera Kaliho. Zostávajúce dve štatistické ceny pre najúspešnejšieho mladého autora a pre rozhlasovú stanicu s najvyšším podielom domáceho repertoáru budú odovzdané v najbližších týždňoch.



Honorárne ceny za rok 2019 určené pre žijúcich aj nežijúcich autorov, ktorými sa oceňuje ich celoživotný prínos pre slovenskú hudbu a kultúru, budú vyhlásené a odovzdané počas galavečera na jeseň 2021 spolu s honorárnymi cenami za rok 2020.