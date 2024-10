Ceny Thálie: Uspeli Vondráčková i Preiss, Kňažko vyhral novú kategóriu

Praha 6. októbra (TASR) - V Národnom divadle v Prahe v sobotu večer vyhlásili laureátov 31. ročníka českých divadelných Cien Thálie. Uspeli herci z Divadla Na zábradlí, čestné ceny za celoživotné majstrovstvo získali Viktor Preiss za činohru a Helena Vondráčková za muzikál. Novú cenu pre zahraničného umelca dostal Milan Kňažko, informuje TASR podľa portálu iDnes.cz.



Finále patrilo Viktorovi Preissovi, ktorý sa poďakoval svojej manželke Jane a zaželal všetkým zdravie, pokoj a divadlu nesmrteľnosť. "Hovorí sa, že medzi nami žijú anjeli. S niektorými z nich som sa stretol. Vzali ma za ruku, vyviedli na svetlo, ukázali mi cestu a povedali: Teraz sa snaž ty sám. Tak som sa snažil," zhrnul Preiss.



"Mám trochu trému, pretože toto ocenenie je pre mňa veľmi vzácne a dôležité," zdôraznila Vondráčková, ktorá tento rok oslavuje 60 rokov na scéne. Poďakovala všetkým, ktorí ju sprevádzali, boli jej radcami a zostali jej verní.



Mimoriadne emócie a ovácie vyvolal moment, keď si cenu za propagáciu divadla prevzal Alfréd Strejček, herec a recitátor, ktorý pred niekoľkými rokmi náhle ochrnul. Na javisku ho sprevádzala herečka a speváčka Jitka Molavcová.



"Do divadla som utiekol ako sedemnásťročný, ale naplnenie som našiel až v komorných projektoch so Štěpánom Rakom," povedal. Poďakoval sa aj tým, ktorí sa mu posledných sedem rokov snažili prinavrátiť zdravie, a najmä Molavcovej, ktorá ho lieči humorom. "Tú hlavnú silu a pomoc si mi dával ty, svojou pevnou vôľou," odvetila Molavcová.



Trofej pre zahraničného umelca získal Milan Kňažko, častý slovenský hosť na českých pódiách, ktorý okrem iného zažiaril s Jiřinou Bohdalovou v hre Gin Game. "Po poslednom predstavení sa so mnou rozlúčila slovami: Už to neudýcham, ale ty si môj posledný milenec," citoval herečku, ktorej poslal pozdrav.