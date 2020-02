Černákovec M. Kaštan usvedčuje J. Roháča z vraždy Holuba

Banská Bystrica 25. februára (TASR) - Takmer po mesiaci od výpovede jedného z kľúčových svedkov obžaloby v kauze starých vrážd zločineckého gangu sýkorovci, na doživotie odsúdeného bývalého bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka, vypovedal v utorok pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Banskej Bystrici ako svedok Miloš Kaštan, niekdajšia Černákova pravá ruka.



"Sýkorkám" a ich šéfovi zločineckého gangu, odsúdenému Róbertovi Lališovi, ktorého prezývali Kýbel, obžaloba kladie za vinu deväť skutkov vrátane vraždy východoslovenského bosa Róberta Holuba z roku 1997, ale aj pokus o usmrtenie, všeobecné ohrozenie a nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami.



Medzi obžalovanými zo skutkov sú odsúdení v iných kauzách Ivan Cupper, Alojz Kromka, Martin Bihári, Ladislav Badó, Juraj Havran a Jozef Roháč, ktorý dostal u nás doživotie a je vo väzení v Maďarsku.



Kaštan v utorok uviedol, že pri vražde Holuba, ktorého usmrteniu predchádzali neúspešné pokusy, nebol a odmieta tvrdenie, že bol na stretnutí, kde sa pripravovala jeho likvidácia. Z rozprávania Černáka a Roháča, ktorý má byť strelcom, však pozná okolnosti.



"S Roháčom som sa stretol v Budapešti, robil pre každého, kto mu zaplatil, najmä pre Maďarov. Černák opisoval ako streľbu v bratislavskom hoteli naplánoval a ako to prebehlo. Roháč spomínal, že Holub to v hoteli prežil, preto ho musel "dostreliť" v nemocnici," vypovedal Kaštan.



Koľko Černák Roháčovi za likvidáciu Holuba vyplatil, Kaštan nevedel, ale "Roháč robil všetko iba za peniaze".



Podľa neho Černák sa chcel Holuba zbaviť. Ten sa mu vzpieral, a aj preto ho chcel nahradiť Karolom Kolárikom. Likvidácia Holuba mu mala vyhovovať tiež z dôvodu, že boli spolu pri viacerých vraždách a pre Černáka sa tak stal nepohodlným svedkom. Oslovil sýkorovcov a tí zabezpečili Roháča.



Ako koncom januára vypovedal pred ŠTS Černák, pôvodne na vraždu Holuba prišla objednávka z východného Slovenska "černákovcom". Vybrali sa do Košíc, ale keď išli na akciu, zadržali ich policajti. Na polícii zbadal Holuba, ktorý mal vraj s policajtmi dobré kontakty, takže i bez objednávky už aj on mal silný motív odstrániť Holuba.



Černák tvrdil, že strelcom bol Roháč, ktorý pre sýkorovcov vykonával podobné aktivity. Najprv na Holuba strieľal na košickej pumpe, ale zasekla sa mu zbraň, následne sa ho snažil zlikvidovať v bratislavskom hoteli, definitívne ho usmrtil až v nemocnici na Kramároch v októbri 1997.



Podľa Černáka Roháč mal za vykonanie vraždy prevziať od neho pol milióna vtedajších korún v igelitke, taká bola dohoda s Lališom.



Černák sa k účasti na vražde Holuba priznal už dávnejšie a súd schválil dohodu o vine a treste. Pred pár rokmi prelomil mlčanie a začal objasňovať staršie zločiny, ktoré spáchal. Kaštan v tejto súvislosti na súde vyslovil poznámku: "Černák dnes povie aj nemožné."



Senát ŠTS kauzu pojednáva od vlaňajšieho septembra a ďalšie pojednávania sú naplánované na marec aj apríl.