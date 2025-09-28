< sekcia Slovensko
Černochová vyzýva Pellegriniho nezneužiť rétoriku o zlepšovaní vzťahov
Reagovala tak na prezidentove sobotňajšie vyjadrenia v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
Autor TASR
Praha 28. septembra (TASR) - Česká ministerka obrany Jana Černochová v nedeľu prostredníctvom sociálnej siete X vyzvala prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby „neskrýval svoju podporu českej opozícii za ľúbivú rétoriku o zlepšení vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskom“, píše TASR.
Reagovala tak na prezidentove sobotňajšie vyjadrenia v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy, podľa ktorých je Pellegrini presvedčený, že ak sa premiérom novej vlády ČR stane Andrej Babiš, obnovia sa konzultácie českej a slovenskej vlády. Podľa neho by sa výrazne zlepšili aj vzťahy medzi Slovenskom a Českom na politickej úrovni.
„To, že si česká vláda nenotuje s tou slovenskou v nadbiehaní Kremľu a nehrá na falošnú pseudovlasteneckú strunu, ešte neznamená, že s našimi slovenskými kolegami neudržiavame štandardné pracovné vzťahy a nepomáhame si tam, kde to je potrebné. Len sa pri tom nepredvádzame pred kamerami a nerobíme lacné gestá,“ napísala Černochová.
Česká ministerka uviedla ako príklad spoluprácu so slovenským ministrom obrany Robertom Kaliňákom, s ktorým „odviedli veľký kus práce aj napriek tomu, že v jej tíme poradcov je aj jeho predchodca Jaro Naď, ktorý v súčasnosti patrí k slovenskej opozícii“.
„S pánom ministrom Kaliňákom jednáme pravidelne a prináša to konkrétne výsledky. Naposledy sme sa videli minulý týždeň na Dňoch NATO v Ostrave a mali sme spolu formálne aj neformálne stretnutie. Máme spolu skrátka normálne medziľudské vzťahy,“ napísala Černochová.
„Pomáhame Slovensku s ochranou vzdušného priestoru, koordinujeme svoj prístup v oblasti obranných akvizícií, hľadáme príležitosti pre český a slovenský obranný priemysel. O údajne zlých vzťahoch medzi Českou republikou a Slovenskom sa toho nahovorí viac, ako jeho reálne deje,“ pokračovala ministerka a dodala, že používať túto tému k zásahu do českého predvolebného boja je „trochu pokrytecké“.
Pane prezidente @PellegriniP_, přestaňte zbaběle skrývat svou podporu české opozici za líbivou rétoriku o "zlepšení vztahů mezi Českou republikou a Slovenskem".— Jana Černochová (@jana_cernochova) September 28, 2025
To, že si česká vláda nenotuje s tou slovenskou v nadbíhání Kremlu a nehraje na falešnou pseudovlasteneckou strunu,… pic.twitter.com/oVbpRnyyNd
