Červeňová chce, aby ÚVZ ľudia nevnímali len ako represívny orgán

Bratislava 1. marca (TASR) - Cieľom novej hlavnej hygieničky SR Tatiany Červeňovej je, aby obyvatelia vnímali Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) a jeho regionálne pracoviská nielen ako sankčný a represívny orgán, ale ako inštitúcie, ktoré jednoznačne prispievajú k ochrane zdravia spoločnosti, jednotlivca i rizikových skupín. Uviedla to v piatok.



"Najbližšie kroky povedú k vytvoreniu poradného zboru a následne k zvolaniu porady regionálnych hygienikov, kde chceme prijať opatrenia, ktoré budú nielen odbornú, ale aj laickú verejnosť pravidelne informovať o tom, čo všetko regionálne úrady verejného zdravotníctva reálne pri ochrane ich verejného zdravia robia," načrtla Červeňová.



Svoj poradný zbor chce hlavná hygienička menovať na budúci týždeň. Zastúpení v ňom majú byť odborníci zo všetkých oblastí pôsobenia ÚVZ SR. "Budeme sa stretávať pravidelne minimálne v dvojtýždňových intervaloch. Budú to online stretnutia, kde budeme riešiť aktuálne problémy, ktoré vzniknú v rámci Slovenska," priblížila.



Poslanie splnomocnenca vlády pre prešetrenie pandémie COVID-19 Petra Kotlára rešpektuje. V prípade požiadaviek je pripravená poskytnúť súčinnosť. Deklarovala, že ku všetkým vzniknutým otázkam sa postaví maximálne odborne. Osobne podľa nej Kotlár ešte úrad neoslovil. Zatiaľ podľa jej slov požiadal o informácie mailom, na ktorý dostal obratom odpovede. Zloženie Kotlárovej komisie nepozná, nie je jej súčasťou.



Pandémiu sledovala ako zástupkyňa primátora mesta Martin. Riadenie pandémie hodnotiť nechce. Poukázala na to, že jej predchodca Ján Mikas nerobil rozhodnutia sám ako jednotlivec, ale išlo o kroky štátnych orgánov v rámci ich pôsobností. Podotkla, že pandémia predstavovala novú situáciu nielen pre Slovensko, ale pre celý svet.



Zároveň potvrdila svoju účasť na stretnutiach pracovnej skupiny na ministerstve zdravotníctva, ktorá pripravuje postupy a plány pre prípadnú ďalšiu pandémiu. K polarizácii spoločnosti v súvislosti s očkovaním poznamenala, že ľuďom nezostáva nič iné, len vzájomne komunikovať a navzájom sa počúvať.



Červeňová nastúpila do funkcie v polovici februára. Predtým roky pôsobila na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Martine. Jej predchodca Ján Mikas už podľa nej nie je zamestnancom ÚVZ SR, ponúknutú pozíciu na úrade odmietol.