Červeňová: Chrípka by sa v žiadnom prípade nemala „prechodiť“
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Chrípku je potrebné vyležať doma a postupovať podľa pokynov lekára. V žiadnom prípade by sa nemala „prechodiť“. Upozornila na to hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová. Varuje, že ochorenie netreba podceňovať, pretože môže mať vážny priebeh a priniesť komplikácie ako zápal priedušiek alebo zápal pľúc.
„Pri akomkoľvek respiračnom ochorení je dôležité zostať doma, nejsť do práce či do školy a liečiť sa,“ dodala odborníčka na sociálnej sieti.
Pripomenula, že najefektívnejšou a najspoľahlivejšou ochranou pred chrípkou je očkovanie. „Môže zabrániť ťažkému priebehu chrípky u jednotlivcov aj nárastu počtu hospitalizácií v dôsledku komplikácií z ochorenia na chrípku,“ podotkla.
Okrem očkovania možno svoju obranyschopnosť ďalej podporovať zvýšeným príjmom vitamínov, najlepšie konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. Najvhodnejšie sú podľa odborníkov druhy bohaté na vitamín C, ako sú paprika, chren, citrusové ovocie, kiwi, zelené vňate, kel, kapusta.
Pomôže aj každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, dostatok spánku a aktívny životný štýl. „Obliekajte sa primerane počasiu, najlepšie je použiť vrstvenie oblečenia. Vnútri budov často nárazovo vetrajte,“ odporúča Úrad verejného zdravotníctva SR.
Pred chrípkou, ale aj ďalšími nákazlivými ochoreniami chráni aj dôkladná hygiena rúk. „Umývať si ruky je potrebné pri každom príchode zvonka, po použití toalety, pred jedlom, po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy alebo aj pri pocite nečistých rúk. Dôležité je aj kašľať a kýchať do papierovej vreckovky, prípadne do ohybu lakťa, ale nikdy nie do dlane,“ dodal úrad.
