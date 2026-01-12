< sekcia Slovensko
Červeňová: Od začiatku sezóny potvrdili 13 prípadov superchrípky
Upozornila, že ide len o označenie používané médiami, keďže podskupina „K“ je novovzniknutým variantom známeho vírusu sezónnej chrípky A/H3N2, ktorý v populácii cirkuluje desaťročia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. januára (TASR) - Od začiatku chrípkovej sezóny potvrdil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) 13 prípadov tzv. superchrípky. TASR o tom informovala hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová.
„Od začiatku aktuálnej chrípkovej sezóny sme dosiaľ laboratórne potvrdili 13 prípadov výskytu vírusu A/H3N2 subclade (podskupina, pozn. TASR) K, médiami označovanými ako superchrípka,“ uviedla Červeňová.
Upozornila, že ide len o označenie používané médiami, keďže podskupina „K“ je novovzniknutým variantom známeho vírusu sezónnej chrípky A/H3N2, ktorý v populácii cirkuluje desaťročia. Nový variant sa podľa jej slov objavuje približne každé tri roky, nejde teda o nič neobvyklé. „Šíria sa však rýchlejšie, čo znamená, že ochorie viac ľudí, v dôsledku toho však vidíme skorší nástup sezónnej chrípky v niekoľkých krajinách, ako napr. Veľká Británia, Španielsko a Japonsko,“ dodala.
K nárastu respiračných ochorení poznamenala, že ide o očakávaný nárast, keďže ľudia sa po sviatkoch vracajú z dovoleniek do pracovných kolektívov a deti do škôl. „Z tohto dôvodu predpokladáme, že v najbližších týždňoch bude chorobnosť ešte narastať,“ podotkla.
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v druhom kalendárnom týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 34,3 percenta. Vyšší výskyt zaznamenali epidemiológovia aj pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach.
„Od začiatku aktuálnej chrípkovej sezóny sme dosiaľ laboratórne potvrdili 13 prípadov výskytu vírusu A/H3N2 subclade (podskupina, pozn. TASR) K, médiami označovanými ako superchrípka,“ uviedla Červeňová.
Upozornila, že ide len o označenie používané médiami, keďže podskupina „K“ je novovzniknutým variantom známeho vírusu sezónnej chrípky A/H3N2, ktorý v populácii cirkuluje desaťročia. Nový variant sa podľa jej slov objavuje približne každé tri roky, nejde teda o nič neobvyklé. „Šíria sa však rýchlejšie, čo znamená, že ochorie viac ľudí, v dôsledku toho však vidíme skorší nástup sezónnej chrípky v niekoľkých krajinách, ako napr. Veľká Británia, Španielsko a Japonsko,“ dodala.
K nárastu respiračných ochorení poznamenala, že ide o očakávaný nárast, keďže ľudia sa po sviatkoch vracajú z dovoleniek do pracovných kolektívov a deti do škôl. „Z tohto dôvodu predpokladáme, že v najbližších týždňoch bude chorobnosť ešte narastať,“ podotkla.
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v druhom kalendárnom týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 34,3 percenta. Vyšší výskyt zaznamenali epidemiológovia aj pri chrípke a chrípke podobných ochoreniach.