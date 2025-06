Červeňová: Vyšetrovanie vzoriek kvôli Naegleria fowleri je dlhý proces

Bratislava 25. júna (TASR) - Vyšetrovanie vzoriek vody na prítomnosť mikroorganizmu Naegleria fowleri je veľmi dlhý proces, ktorý má svoje špecifiká. Zdôraznila to hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová. Ako vysvetlil mikrobiológ a vedúci sekcie laboratórnych činností Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Martin Sojka, na spoľahlivú identifikáciu je potrebné jednotlivé mikroorganizmy vo vzorke postupne oddeliť a získať tzv. čistú kultúru. To podľa jeho slov môže trvať niekoľko dní, týždňov, ale aj mesiacov.



„V súčasnosti pracujeme na 105 rôznych vzorkách z kúpaliska Vadaš. (...) Predbežné výsledky už sme komunikovali predtým, ďalšie podrobnejšie výsledky zatiaľ nemáme,“ uviedol Sojka.



Priblížil, že vzorky sa sledujú na vopred pripravených petriho miskách s agarovou pôdou a kultúrou baktérií, ktorá slúži ako potrava améb. Takto pripravené vzorky sa musia určitý čas kultivovať v termostatoch pri rôznych teplotách, aby sa bunky améb na pôde uchytili a rozmnožili. V prípade týchto organizmov to je podľa jeho slov tri až desať dní, v závislosti od druhu améb. Po kultivácii sa misky vyhodnocujú na prítomnosť améb mikroskopicky, sleduje sa prítomnosť cýst alebo pohyblivých štádií.



Najprv je však potrebné améby oddeliť od ostatných druhov mikroorganizmov, ktoré sa vo vzorkách nachádzajú. „Vzorku bazénovej vody alebo steru z prostredia nie je úplne jednoduché vyšetriť, keďže väčšinou nejde o vzorku, kde je tzv. čistá kultúra, teda len jeden druh améby alebo mikroorganizmu. Na to, aby sme dané mikroorganizmy vedeli spoľahlivo identifikovať, ich musíme od seba oddeliť, získať čisté kultúry a potom následne identifikovať,“ vysvetlil Sojka s tým, že tento proces čistenia a opakovaného prenášania buniek na nové misky (tzv. pasážovanie) vyžaduje pomerne dlhý čas.



Zamestnanci termálneho kúpaliska v Štúrove Vadaš Thermal Resort, ale aj podnikatelia, obyvatelia mesta či návštevníci vyjadrili v nedeľu 22. júna podporu kúpalisku a nespokojnosť s jeho zatvorením. Riaditeľ kúpaliska Endre Hogenbuch kritizoval ÚVZ SR, že ani osem dní po odbere vzoriek vody z bazénov nedokázal vydať oficiálne stanovisko k výsledkom.



Kontroly kúpaliska súvisia s úmrtím 11-ročného chlapca, ktorý sa nakazil mikroorganizmom Naegleria fowleri. Chlapec sa začiatkom júna zúčastnil na plaveckom výcviku na Vadaši. Areál termálneho kúpaliska je preventívne zatvorený od nedele 15. júna. Podľa Lívie Németh z Vadašu navštívilo kúpalisko od júna zhruba 20.000 ľudí, žiadny ďalší podobný prípad u návštevníkov zaznamenaný nebol.