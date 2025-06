Červený kríž: Darovanie krvných doštičiek môže zachrániť život

Bratislava 14. júna (TASR) - Darovanie krvných doštičiek môže byť pre onkologických pacientov život zachraňujúcim liekom. Pri príležitosti sobotného Svetového dňa darcov krvi na to poukázal Slovenský Červený kríž (SČK). Zdôraznil potrebu zvyšovať povedomie o možnosti darovať trombocyty.



„Pri onkologickej liečbe často dochádza k výraznému úbytku trombocytov, teda krvných doštičiek, ktoré sú zodpovedné za zastavenie krvácania. To môže viesť k tvorbe podliatin, samovoľnému krvácaniu či dokonca ohrozeniu životne dôležitých orgánov. V takýchto chvíľach sú darované krvné doštičky pre pacienta doslova život zachraňujúcim liekom,“ uviedol SČK.



Podotkol, že slovenská verejnosť má o možnosti darovania trombocytov veľmi nízke povedomie. Snaží sa preto neustále hľadať nové možnosti ako tému darcovstva komunikovať. „Preto sme vďační, že Národný onkologický ústav (NOÚ), ako špičkové onkologické pracovisko, prijal ponuku na spoluprácu. Spoločne sa pokúsime podporiť stabilnú základňu darcov trombocytov pre inštitúciu, kde sa liečia pacienti z celého Slovenska. Edukácia o tomto type odberu sa odteraz stane aj súčasťou našich mobilných odberov,“ priblížila generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Zuzana Rosiarová.



NOÚ priblížil, že denne pre pacientov potrebuje troch až ôsmich darcov. „Ročne spotrebujeme viac ako 2000 koncentrátov krvných doštičiek. Bez nich by naši pacienti nezvládli náročnú liečbu - ani ten najdrahší liek, ani tá najlepšia starostlivosť by im bez darovaných doštičiek nepomohli zachrániť život,“ vysvetlila primárka oddelenia laboratórnej hematológie a transfúziológie NOÚ Ľudmila Demitrovičová.



SČK ozrejmil, že na rozdiel od červených krviniek, ktoré môžu byť uskladnené až 42 dní, trombocyty majú životnosť iba štyri až päť dní. „Nie je ich teda možné odobrať do zásoby a darcovia musia chodiť v dostatočnom množstve priebežne,“ poznamenal.



Dodal, že odber trombocytov je náročnejší proces ako odber plnej krvi. „Darca je približne jednu hodinu napojený na špeciálny prístroj, ktorý mu z plazmy odoberie iba trombocyty. Aj podmienky pre tento typ darcovstva sú teda trochu odlišné,“ priblížil Slovenský Červený kríž.