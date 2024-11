Červený kríž: Diabetikovi v bezvedomí treba podať cukor, nie fruktózu

Bratislava 18. novembra (TASR) - Diabetikov môže ohrozovať hypoglykémia, teda pokles cukru krvi pod normálne hodnoty, aj hyperglykémia, teda príliš vysoké hladiny cukru v krvi. Pri oboch stavoch môžu upadnúť do bezvedomia. Upozornil na to Slovenský Červený kríž (SČK). V takomto prípade odporučil podať poškodeným cukor, no nie fruktózu.



"Pokiaľ diabetik upadne do bezvedomia, ako laici nedokážeme určiť, ktorý z týchto stavov je jeho príčinou, voláme záchrannú zdravotnú službu a uložíme ho do stabilizovanej polohy. Prvou pomocou je však aj podanie cukru medzi líce a zuby na spodnej strane - podávame glukózu alebo sacharózu," vysvetlil na sociálnej sieti.



SČK zároveň apeloval, aby ľudia poškodenému nedávali fruktózu. Ovocný cukor totiž podľa neho potrebuje asi polhodinu na rozštiepenie sa na glukózu. "Pokiaľ sa jeho stav doplnením cukrov zlepší, išlo o hypoglykémiu. Ak ide o hyperglykémiu, táto malá dávka cukru už jeho stav nezhorší," dodal.