Červený kríž: Je dôležité poznať signál domáceho násilia

Bratislava 30. novembra (TASR) - Ľudia by mali poznať signál domáceho násilia. Obete môžu vďaka nemu upozorniť na svoju situáciu aj v prítomnosti agresora. Pripomenul to Slovenský červený kríž (SČK).



"Ako dať vedieť, že ste obeť? Otvorte dlaň so zastrčeným palcom. Zakryte palec ostatnými prstami," opísal signál na sociálnej sieti.



Záchranný signál možno podľa SČK použiť okrem domáceho násilia aj v prípadoch obchodu s ľuďmi či iného zneužívania. "Obeť vďaka nemu môže upozorniť okolie na svoju zúfalú situáciu bez slov, aj v prítomnosti agresora, napríklad počas videohovoru, návštevy, nákupu či cesty v hromadnej doprave," priblížil.



Gesto vymysleli ženské organizácie v Spojených štátoch amerických a Kanade na začiatku pandémie ochorenia COVID-19, keď vzrástol počet obetí domáceho násilia. "Každá tretia žena na svete sa totiž počas svojho života stretne s násilím. A akákoľvek kríza, či už environmentálna alebo spoločenská, toto riziko ešte zvyšuje," dodal SČK.