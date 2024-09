Červený kríž: V škole si treba dávať pozor i na úrazy

Bratislava 4. septembra (TASR) - Žiaci by si mali v škole dávať pozor aj na úrazy. Najčastejšie k nim dochádza po letných prázdninách, keď sú deti rozbláznené a menej pozorné. Upozornil na to Slovenský Červený kríž (SČK).



"Viac ako dve tretiny školských úrazov sa odohrajú v základných školách. Rizikové sú najmä schody, zábradlia, šmykľavé podlahy, sklenené výplne dverí a okien, telocvičné náradie, ale aj chemikálie v laboratóriu," ozrejmil.



Medzi zraneniami dominujú zlomeniny, vyvrtnutia a úrazy hlavy. "Šesť z desiatich pacientov sú chlapci," podotkol SČK. Poukázal na to, že k zraneniam najčastejšie dochádza počas prestávok.