Červený nos venuje klauniády sestrám a pôrodným asistentkám

Bratislava 12. mája (TASR) – Červený nos Clowndoctors rozbehol Klaunské návštevy online pre hospitalizované a choré deti v dlhodobej domácej starostlivosti, ale aj pre seniorov. V utorok však klauniády patria sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré oslavujú Medzinárodný deň sestier a pôrodných asistentiek. TASR o tom informovala Martina Dobšinská Novomestská z organizácie Červený nos Clowndoctors.



"Veľmi sa tešíme na videostretnutia so sestričkami. Okrem toho sme pripravili na dnešný deň pre všetky zdravotné sestry aj prekvapenie - pesničku, ktorú online naspievalo 22 mojich klaunských kolegov z rôznych regiónov Slovenska. Pieseň budeme šíriť na sociálnych sieťach," uviedol umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák.



Zdravotní klauni chystajú klauniády aj pod oknami nemocníc a seniorských zariadení. Najbližšia by sa mala uskutočniť v stredu (13. 5.) pri Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) na bratislavských Kramároch.



V rámci telefonátov s detským pacientom, ktoré Červený nos organizuje, sa takémuto pacientovi budú dvaja profesionálni zdravotní klauni venovať prostredníctvom Messengeru približne 20 minút. "Dieťa ostáva dieťaťom - aj keď leží v nemocnici, aj počas pandémie. Vždy sa potrebuje hrať a zabávať. Intenzívne sme pracovali na vývoji a testovaní nového programu Klaunská návšteva online," uviedla výkonná riaditeľka združenia Zuzana Ambro. Dodala, že sa teší z toho, že zdravotní klauni sa vrátia do nemocníc aspoň cez obrazovky telefónov, tabletov či počítačov.



Prvé klauniády online už zažili aj seniori v seniorských zariadeniach. "Bolo neuveriteľné sledovať, ako klauni dokážu naše seniorky zabaviť aj prostredníctvom internetu. S veľkým obdivom som sledovala, ako ich 'klaunovanie' dokázalo nesmierne potešiť všetkých zúčastnených. Bolo to plné humoru, smiechu, pozitívnych emócií a sĺz dojatia. Je jasné, že takíto ľudia, ako sú naši klauni, sú ľudia s veľkým srdcom s nesmiernou empatiou a citom," doplnila Jana Ďuranová zo zariadenia pre seniorov Harmónia v Žiline.