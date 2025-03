Česi a Slováci poslali na EXPO 2025 v Osake stromy z doby ľadovej

Žilina/Osaka 31. marca (TASR) - Česi v spolupráci so Slovákmi vyslali na Svetovú výstavu EXPO 2025 v Osake projekt nazvaný Les civilizácií pozostávajúci zo 6500 rokov starých dubov. TASR o tom v pondelok informoval architekt Tomáš Filo zo žilinského Filo BIM Studia, pod ktorého vedením tento projekt vznikol.



Duby z doby ľadovej - čierne ako uhlie a staršie než egyptské pyramídy - objavili pred deviatimi rokmi len náhodou v Moravsko-sliezskom kraji v povodí rieky Olša v hĺbke asi šesť metrov pod zemou. Ostravská firma Subfossil Oak na ne narazila, keď tam chcela stavať bioplynovú stanicu.



„Celková hodnota exponátov presahuje 44 miliónov eur. Tá historická je nevyčísliteľná,“ povedal Marek Noga, šéf tejto firmy, ktorá je zadávateľom projektu a ako jediná na svete má prístup k vzácnym drevinám. „Jedna z najprestížnejších expozícií (na EXPO 2025) bude symbolizovať jednotu všetkých národov, ktoré sa na výstave zúčastnia,“ dodal Noga.



Časť z nájdených stromov putovala na svetové univerzity či do prestížnych múzeí či galérií a na EXPO 2025 v Osake sa dostalo 133 kmeňov subfosílnych dubov.



Expozícia nazvaná Les civilizácií bude mať podľa Fila aj silnú slovenskú stopu, keďže vznikla pod vedením jeho žilinského architektonického štúdia Filo BIM Studia. „Na prípravu architektonického návrhu sme mali zhruba tri mesiace. Bola to obrovská technická a kreatívna výzva,“ priblížil Filo.



Dodal, že ide o historicky najväčšiu expozíciu svojho druhu. Subfosílne kmene sú vysoké jeden až tri metre a vážia od štyristo kilogramov do jeden a pol tony. Japonci podľa jeho slov požadovali, aby inštalácia vydržala aj extrémne podmienky, ako sú zemetrasenia či tajfúny. Náročná bola aj jej preprava do Osaky - duby cestovali v desiatich lodných kontajneroch zhruba dva mesiace.



Les civilizácií má byť podľa Fila jednou z dominantných výstav na EXPO 2025. Očakáva sa, že celé EXPO v Osake navštívi okolo 30 miliónov ľudí, z ktorých si tento česko-slovenský projekt kladie za ambíciu prilákať zhruba tretinu.