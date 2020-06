Fotografie B. Šimončíka zobrazujú výnimočné príbehy Čechov a Slovákov

Bratislava 20. júna (TASR) - Desiatku Čechov a Slovákov, ktorí "sa nebáli urobiť krok do neznáma, čím sa im otvorili nové možnosti", predstavuje projekt a kniha Amazing Stories by IQOS. Ich životné príbehy zachytil módny fotograf Braňo Šimončík. Teraz majú čitateľom poslúžiť ako inšpirácia na zamyslenie sa nad vlastnou životnou cestou aj zmenou pohľadu na svoje zdravie. TASR o tom informovala za autorov projektu Miroslava Jarošová.



Šimončík na svojich fotografiách zachytil portréty a životné príbehy tanečnice, fitnes trénerky, zubárky, hudobného producenta a manažéra, vizážistu či riadiaceho leteckej prevádzky. Ich spoločným zámerom je inšpirovať každého, kto chce svoj život zmeniť k lepšiemu. Za projektom stojí súkromná spoločnosť, ktorá sa snaží budovať budúcnosť sveta bez dymu a popola a zmeniť životy dospelých fajčiarov.



"Každý z fotografovaných pre knihu mal iný originálny príbeh, výnimočnú osobnosť a práve to špecifické v každom jednom som sa snažil zachytiť v spojení s jeho osobnosťou," vysvetľuje Šimončík, ktorý sa od dokumentárnych a reportážnych fotografií dostal do najznámejších časopisov a sveta módy. Vďaka svojmu povolaniu žije striedavo v Bratislave, Lisabone a New Yorku, fotí pre najvplyvnejšie svetové módne magazíny.



Nad tým, že cesta za snami nemusí byť nutne spojená s úplnou dokonalosťou, sa vo svojich príbehoch zamýšľali a pred objektív Šimončíka sa postavili fitnes trénerka Ria Hrušovská, šéfkuchár Radek Hasman, hudobný manažér a producent Adnan Hamzič, umelec Peter Cvik, tanečnica a choreografka Pavla Harangová, vizážista Pavel Kortan, riadiaci letovej prevádzky Marián Bujdák, zubárka Erika Mihalovičová, výtvarníčka Gabriela Lautnerová a kaderníčka Martina Novotná.