Česi informujú o inaugurácii, všimli si pozvanie protikandidátov

Praha 15. júna (TASR) - Inaugurácii prezidentky SR Zuzany Čaputovej sa podrobne venujú české médiá.



Drvivá väčšina českých spravodajských webov prevzala správu agentúry ČTK, ktorá podrobne opisuje program inagurácie a venuje sa jej inauguračnému prejavu. Všetky vyzdvihujú skutočnosť, že Čaputová sa ujala funkcie ako prvná žena v dejinách Slovenska. Zaznamenali tiež to, že počas príchodu prezidentky k budove bratislavskej Reduty sa okrem potlesku ozvali aj výkriky "hanba", že nemá skúsenosti s politikou a že jej prvá zahraničná cesta povedie tradične do Prahy.



Portál iDNES.cz napísal, že Čaputová sa od neznámej advokátky prepracovala v kampani "k úplnej favoritke, ktorá pobláznila Slovensko". Funkciu prevzala od Andreja Kisku, ktorý ju v prezidentských voľbách niekoľkokrát podporil a ona chce viac-menej pokračovať v jeho stopách.



iDNES.cz tiež konštatuje, že otázka, koho pozvať na oficiálne akcie spojené s prevzatím úradu, ukázala, "ako veľmi sa vládnucej strane Smer-SD nepáči, že Čaputová porazila jej favorita". Pozvánku na slávnostnú schôdzu parlamentu, počas ktorej sa inaugurácia odohrala, totiž dostali tiež niekdajší Čaputovej súperi napriek tomu, že "v minulosti zostávali neúspešní kandidáti doma". Podľa iDNES.cz musí Čaputová počítať s tým, že to vo funkcii nebude mať jednoduché. "V parlamente stále dominuje strana expremiéra Roberta Fica a v blízkej budúcnosti sa to zrejme nezmení. Voličov má Smer-SD stále dosť, akokoľvek jeho preferencie vytrvalo klesajú," napísal portál.



Server Lidovky.cz v článku "Deň D Zuzany Čaputovej, na čele Slovenska vystriedala Kisku" uviedol, že prvý oficiálny deň v úrade je pre každého prezidenta príležitosťou urobiť množstvo symbolických gest. Čaputová bude hostiť 40 dôchodcov z domovov sociálnej starostlivosti z celého Slovenska, čo odráža jedno z hlavných tém jej volebnej kampane, teda upriamenie pozornosti na situáciu staršej generácie. Symbolom proeurópskych postojov sú podľa Lidoviek je návšteva pamätníka obetiam železnej opony v Devíne.



Web Eurozpravy.cz si všimol "protokolárne zakopnutie" počas vlastnej inaugurácie. Hoci slovenská ústava predpisuje zloženie sľubu na pravé poludnie, Čaputová tak na slávnostnej schôdzi parlamentu urobila až o niekoľko minút neskôr. Dôvodom bol dlhší prejav predsedu parlamentu Andreje Danka.



Server Info.cz v komentári napísal, že necelé tri mesiace po prezidentských voľbách "už v pozadí inaugurácie zúri ďalšia, omnoho dôležitejšie bitka", a síce kampaň pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia v marci 2020. Tie môžu znamenať dôležitú zmenu v doterajšom smerovaní Slovenska. Prvýkrát od roku 2010 je možné, že novú vládu nezostaví niekdajší premiér a predseda strany Smer Robert Fico, uvádza Info.cz.