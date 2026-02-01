< sekcia Slovensko
Česi na Slovnesku si 4. februára pripomenú Deň Čechov v zahraničí
Vláda ČR schválila oficiálny dátum Dňa Čechov v zahraničí v polovici februára 2021.
Autor TASR
Bratislava 1. februára (TASR) - V stredu 4. februára si aj Česi žijúci na Slovensku pripomenú Deň Čechov v zahraničí. „Sviatok krajanov pripomína 4. február 1628, kedy z Česka odišiel z dôvodu neslobody najznámejší český exulant Ján Amos Komenský,“ pripomína portál cesi.sk, najdlhšie fungujúci web českej národnostnej menšiny na Slovensku.
Upozorňuje zároveň, že o dátume krajanského sviatku rozhodol výsledok internetovej ankety, ktorú v roku 2020 inicioval vtedajší český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček. „Za 4. február hlasovalo v ankete najviac, 42 percent respondentov," dodáva portál cesi.sk.
