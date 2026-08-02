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Česi v SR môžu požiadať ambasádu o voličský preukaz pre senátne voľby
Voľby do Senátu Parlamentu ČR sa uskutočnia v dňoch 9. a 10. októbra, prípadné druhé kolo v dňoch 16. a 17. októbra.
Autor TASR
Bratislava 2. augusta (TASR) - Českí občania žijúci na Slovensku môžu v prípade záujmu o hlasovanie v októbrových českých senátnych voľbách požiadať Veľvyslanectvo ČR v Bratislave o voličský preukaz. O vydanie preukazu, s ktorým možno hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území ČR, však môžu požiadať len tí, ktorí sú zapísaní v zvláštnom zozname voličov vedenom na ambasáde. Veľvyslanectvo o tom informuje na svojom webe.
Súčasne pripomína, že o zápis do zvláštneho zoznamu je v prípade záujmu o voľbu v senátnych voľbách potrebné požiadať do 30. augusta. „Zvláštne voličské zoznamy musia byť uzavreté 40 dní pred prvým dňom volieb, čo je v tomto prípade 9. október,“ vysvetlilo veľvyslanectvo.
Voliči vedení v zvláštnom zozname môžu požiadať o vydanie voličského preukazu buď písomne, najneskôr do 2. októbra, alebo osobne s lehotou do 7. októbra.
Voľby do Senátu Parlamentu ČR sa uskutočnia v dňoch 9. a 10. októbra, prípadné druhé kolo v dňoch 16. a 17. októbra. Hlasovanie sa uskutoční len na území Česka, na zastupiteľských úradoch nie je možné.
Súčasne pripomína, že o zápis do zvláštneho zoznamu je v prípade záujmu o voľbu v senátnych voľbách potrebné požiadať do 30. augusta. „Zvláštne voličské zoznamy musia byť uzavreté 40 dní pred prvým dňom volieb, čo je v tomto prípade 9. október,“ vysvetlilo veľvyslanectvo.
Voliči vedení v zvláštnom zozname môžu požiadať o vydanie voličského preukazu buď písomne, najneskôr do 2. októbra, alebo osobne s lehotou do 7. októbra.
Voľby do Senátu Parlamentu ČR sa uskutočnia v dňoch 9. a 10. októbra, prípadné druhé kolo v dňoch 16. a 17. októbra. Hlasovanie sa uskutoční len na území Česka, na zastupiteľských úradoch nie je možné.