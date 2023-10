Česká pesničkárka Radůza vydáva výberovku Bylo nebylo

Bratislava 13. októbra (TASR) - Obľúbená česká pesničkárka Radůza oslávila v marci okrúhle životné jubileum 50 rokov. Pri tejto príležitosti prináša bilanciu svojej bohatej hudobnej tvorby prostredníctvom nového dvojalbumu Bylo nebylo, ktorý vychádza 20. októbra. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Albumová novinka obsahuje výber najúspešnejších piesní, ktoré zložila počas doterajších 30 rokov svojej hudobnej dráhy, zahŕňajúcej 13 sólových albumov, dve koncertné DVD, jeden soundtrack, tri audioknihy a tri prestížne ceny Anděl. S výberom piesní Radůze pomáhali jej fanúšikovia, ktorí na sociálnych sieťach hlasovali za skladby, ktoré by na ňom radi počuli. Na albume sa tak stretávajú Radůzine najväčšie hity s piesňami alternatívnejšieho rázu, ktoré si poslucháči vyžiadali.



Na albume nechýbajú ani duetá so Zuzanou Navarovou, Anetou Langerovou, Justinom Lavashom, či pieseň Dobrý lidi, ktorú Radůza naspievala spoločne s Robertom Křesťanom na vlaňajší album Nebe je odemčené. Špeciálnym prekvapením sú tri nové nahrávky obľúbených skladieb Madeleine, Prostři stůl a Madona a Botticelli v nových komornejších aranžmánoch, ktoré naznačujú smer, ktorým by sa umelkyňa v nadchádzajúcich rokoch rada uberala.



"Bola som nesmierne prekvapená a potešená, že ľudia si obľúbili aj pesničky, ktoré majú veľmi ďaleko k rádiovým hitom a ktoré mám tiež veľmi rada," komentuje výber pesničkárka a dodáva: "Pri zostavovaní albumu mi bolo, akoby som listovala denníkom. Spomínala som na udalosti, ktoré ma viedli k napísaniu pesničiek, so všetkými ich zvukmi a vôňami. Nebolo to vždy len príjemné, ale aj také spomienky patria k životu. Zároveň som spomínala aj na spolupracovníkov, s ktorými som pesničky nahrávala, a to už bolo krásne spomínanie."



Aktuálne je Radůza na jesennom turné, v rámci ktorého vystúpi 7. novembra v bratislavskom Dome kultúry Zrkadlový háj.