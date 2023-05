Česká režisérka V. Lišková predstavila v Bratislave film Návštevníci

Bratislava 9. mája (TASR) - Celovečerný dokumentárny film režisérky Veroniky Liškovej Návštevníci ukáže, či je možné nájsť domov v najsevernejšom meste sveta. Snímka sa odohráva na Špicbergoch v Longyearbyene a sleduje osobný a pracovný život mladej výskumníčky, ktorá žije s rodinou v tomto najsevernejšie položenom meste na Zemi. Film, ktorý "nie je iba portrétom nádherného arktického mesta, ale aj obrazom dnešného globalizovaného sveta", príde do kín od 11. mája.



"Predstavte si širokú arktickú krajinu a do toho zapustené mesto, ktoré má asi dva a pol tisíca obyvateľov, ktoré je vykonštruované z ničoho, všetko sa tam musí dovážať, akákoľvek surovina či potrava, všetko musíte priviezť z pevniny, je to skutočne veľmi umelé mesto, ktoré existuje z geopolitických dôvodov," povedala pre TASR Lišková na utorkovej slávnostnej premiére v Bratislave.



Na film sa možno pozerať ako na určitý portrét miesta, ale ako hovorí režisérka, primárne ide o veľmi intímny príbeh sociálnej antropologičky Zdenky Sokolíčkovej, ktorá sa s troma malými deťmi a manželom odsťahovala na súostrovie Špicbergy v Nórsku, aby v meste Longyearbyen počas dvoch rokov zrealizovala intenzívny terénny výskum. "Jej plán bol skúmať dosahy najrôznejších zrýchľujúcich sa zmien na ľudí a komunitu, ktorá v meste žije," vysvetľuje Lišková. Dodáva, že Špicbergy sú jedným z miest, ktoré sa otepľujú najrýchlejšie na svete. Mesto Longyearbyen, v ktorom žije okolo 2400 obyvateľov a 52 národností, je podľa režisérky akousi Petriho miskou všetkých možných zmien, ktoré sa v dnešnom svete dejú. "Ľudia tam prichádzajú z rôznych dôvodov, jednak preto, lebo je to miesto, kde nepotrebujete mať víza, zároveň je to miesto, kde sa teraz hodne rozvíja veda a tiež turizmus," poznamenáva Lišková.



Sociálna antropologička po tom, ako sa zamiluje do svojho nového domova v polárnych oblastiach, zisťuje, že v Arktíde mizne oveľa viac než "iba" ľadovce a permafrost. Prostredníctvom rozhovorov s obyvateľmi si začína uvedomovať, aká heterogénna malá miestna komunita vlastne je, a postupne odhaľuje napätie, ktoré sa skrýva pod povrchom. Zároveň sa snaží prísť na to, do akej miery sa môže zapojiť do miestnej komunity, ktorú pôvodne zamýšľala iba pozorovať. Prostredníctvom dokumentárneho pátrania, rozhovorov a postupného odhaľovania skutočnej tváre mesta a jeho obyvateľov odkrýva obraz miesta, ktoré nie je divákom bežne prístupné. "Film Návštevníci skúma zmysel a dosah snahy jedného človeka pochopiť a ovplyvniť veci zdanlivo vzdialené a neovplyvniteľné," približuje distribučná spoločnosť Filmtopia oceňovanú snímku, ktorá mala svetovú premiéru vlani v auguste na filmovom festivale v Locarne.