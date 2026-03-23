Česká vláda schválila memorandum o prehĺbenej spolupráci s vládou SR
Spoločné rokovanie vlád sa uskutoční na zámku Nová Horka v Moravskosliezskom kraji.
Autor TASR
Praha 23. marca (TASR) - Česká vláda na svojom pondelkovom rokovaní schválila memorandum o prehĺbenej spolupráci so slovenskou vládou. Po skončení zasadnutia to oznámil český vicepremiér a minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček. Zároveň pripomenul, že budúci týždeň sa opäť uskutoční spoločné zasadnutie vlád SR a ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Potvrdzujeme, že budúci utorok máme konečne po dvoch rokoch stretnutie na vládnej úrovni, na tej pracovnej úrovni medzi vládou ČR a vládou SR. Zaoberali sme sa niektorými detailmi. Za dobrú správu považujem to, že sa už všetci ministri stretli so svojimi rezortnými partnermi na slovenskej strane, takže to bude mať vysoko pracovný ráz,“ avizoval Havlíček.
Spoločné rokovanie vlád sa uskutoční na zámku Nová Horka v Moravskosliezskom kraji. Posledné medzivládne konzultácie, ktoré boli plánované na prelom apríla a mája roku 2024, sa neuskutočnili. Vtedajšia vláda ich prerušila s odôvodnením, že nesúhlasí s niektorými krokmi slovenskej vlády v oblasti zahraničnej politiky. Týkalo sa to postoja SR k vojne na Ukrajine. Predtým spolu vlády rokovali v apríli 2023 v Trenčíne.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
