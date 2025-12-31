< sekcia Slovensko
České a slovenské hity roku 1965
Prvý a hneď veľký hit Dej mi víc své lásky Petr Janda a spol. predstavili na koncerte 1. novembra v Hořoviciach a museli ho viackrát opakovať.
Autor TASR
Bratislava 31. decembra (TASR) - Čas beží, platí to na všetko a pre všetkých, aj pre populárnu hudbu. Za nami je rok 2025 a možnosť spomienok na roky predošlé. Prím v populárnej hudbe hralo pražské divadlo Semafor, jeho názov bol skratkou divadla SEdmi MAlých FORem, založené už v októbri 1959. Jeho protagonistami boli Jiří Suchý a Jiří Šlitr, prvou premiérou bola inscenácia Člověk z půdy a prvými hviezdami Waldemar Matuška, Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. V prvej polovici 60. rokov vyšli z tohto divadla viacerí speváci, ktorí sa zaradili k špičke hudobnej scény.
Hitmi roku 1965 boli aprílová skladba Měsíc v podaní Yvonne Přenosilovej, rovnako z apríla je Hvězda na vrbě dvojice Pavel Šváb a Bohumír Starka, pieseň Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, prvý veľký hit Václava Neckářa, aj Trezor v podaní Karla Gotta. Pri všetkých týchto skladbách hrala kapela Olympic, ktorá bola až do polovice roka 1965 iba sprievodnou skupinou.
Prvý a hneď veľký hit Dej mi víc své lásky Petr Janda a spol. predstavili na koncerte 1. novembra v Hořoviciach a museli ho viackrát opakovať. Hudbu zložil Janda, text napísal basový gitarista Pavel Chrastina. Nechce sa veriť, že tento hit má 60 rokov a Olympic ho hrá dodnes na koncertoch.
Viaceré známe songy boli cover verziami zahraničných hitov, ktoré pre železnú oponu poslucháči v originálnej verzii nepoznali. Medzi nimi boli napríklad Ptačí nářečí Karla Gotta, Pátá Heleny Vondráčkovej, Růže z Texasu Waldemara Matušku či Hádej Matildo Karla Hálu.
V prvej polovici 60. rokov boli na Slovensku populárne viaceré piesne z operiet Gejzu Dusíka, ktoré mali premiéru ešte v 30. a 40. rokoch a popularitu si držali až do začiatku 60. rokov, keď šelakové platne vystriedali platne vinylové. V roku 1965 medzi nimi vynikli Len bez ženy či Modrá ruža v podaní Zdeňka Sychru z rovnomennej operety, ktorá mala premiéru 4. apríla 1939 v Slovenskom národnom divadle.
V roku 1965 hrali prím Orchester Braňa Hronca a skupina The Beatmen, ktorú v roku 1964 založil Dežo Ursiny. V priebehu krátkeho času sa vypracovala medzi najlepšie beatové kapely v Československu, na jej pražské koncerty prišli vtedy aj Janda so skupinou Olympic, v tom období ešte sprievodnou kapelou viacerých českých spevákov. Najväčším hitom Beatmenov bol song Let's Make a Summer s textom Ursinyho. V roku 1991 nahral cover verziu tejto piesne Miro Žbirka na svoj album K.O.
Michal Belák s dcérou Janou mali v roku 1965 hit Povedz mi otec, Marcela Bujnová, dnes Laiferová, s Janou Belákovou nahrali dva hity Lampy už dávno zhasli a Slop znie, oba s Orchestrom Braňa Hronca. Známa bola aj pieseň Akordy na oheň Jozefa Krištofa či Kvetinárka Zuzky Lonskej.
