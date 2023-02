České osobnosti a umelci spomínajú na zosnulého režiséra Jakubiska

Bratislava/Praha 25. februára (TASR) - Ministerstvo kultúry ČR si pripomenulo odkaz slovenského režiséra Juraja Jakubiska, ktorý zomrel vo veku 84 rokov v Prahe krátko pred polnocou v noci z piatka (24. 2.) na sobotu. Na filmového tvorcu si zaspomínali aj exprezident ČR Václav Klaus, bývalá prvá dáma Dagmar Havlová a českí umelci, informuje TASR podľa správ denníka Blesk a spravodajského portálu Novinky.cz.



"Zomrel slovenský režisér Juraj Jakubisko, 'Fellini z východu'. Natočil niekoľko desiatok hraných i dokumentárnych filmov; k najznámejším patrí Tisícročná včela, Perinbaba či film Bathory," napísal český rezort kultúry na sociálnej sieti. Ministerstvo pripomenulo, že zosnulý režisér získal za svoju prácu množstvo ocenení vrátane Českého leva za dlhoročný umelecký prínos pre kinematografiu.



"Bol filmovým kúzelníkom, ale bol aj angažovaným človekom, ktorý hovoril aj do vecí verejných... Hovorilo sa o ňom ako o Fellinim východu, tým sa ukazovala jeho veľkosť, ale bol hlavne Jurajom Jakubiskom," uviedol exprezident ČR Klaus.



Dagmar Havlová napísala, že "odišiel jeden z najväčších filmových režisérskych mágov súčasnosti". "S Jurajom som natočila na prelome 90. rokov film Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý," spomínala bývalá prvá dáma ČR.



"Na Juraja Jakubiska spomínam ako na tichého, pokojného pána, ktorý nám ale z času na čas vliezol počas akcie do záberu, upravil kvety alebo iné rekvizity, a potom sa zas vrátil za kameru," povedal český herec a režisér Jiří Mádl. Dodal, že práca na filme Bathory, v ktorom Mádl stvárnil postavu mnícha Cyrila, bola preňho neobyčajná hlavne tým, že Jakubisko bol iba druhý režisér, ktorý ho obsadil do filmovej role.



Na zosnulého slovenského režiséra si zaspomínal aj český režisér Jiří Strach, ktorý s Jakubiskom v minulosti vyučoval na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. "Keď som správu (o jeho úmrtí) v noci čítal, veľmi ma to zasiahlo a rozplakalo. Bol to úžasný človek s úplnou mravnou integritou a zmyslom pre humor," uviedol.



"Zbohom drahý Juro. Ďakujem Ti za krásne chvíle počas stretnutí a za Tvoje obdivuhodné dielo," napísal na sociálnej sieti český husľový virtuóz Václav Hudeček.