Česko a Poľsko zavádza dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom

Od půlnoci zavádíme namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem. Opatření koordinujeme s Polskem, které zavádí podobné kontroly, Slovenskem i dalšími sousedními zeměmi.Počty nelegálních migrantů do EU začínají opět růst. Nebereme to na lehkou váhu a rychle reagujeme na… — Petr Fiala (@P_Fiala) October 3, 2023

Poľsko zavádza dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom

Praha 3. októbra (TASR) - Česko od polnoci z utorka na stredu zavedie dočasné náhodné kontroly po celej dĺžke hranice so Slovenskom. Platiť by mali do 13. októbra, ich prípadné predĺženie bude závisieť od aktuálnej situácie. Na sociálnej sieti X to oznámili český premiér Petr Fiala a minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.uviedol český premiér. Tento krok zdôvodnil nárastom počtu nelegálnych migrantov prichádzajúcich do EÚ. ČR podľa jeho slov túto situáciu neberie na ľahkú váhu.vysvetlil Fiala.Podľa Rakušana ide o opatrenie, ktoré je na účinný boj so skupinami prevádzačov a nelegálnou migráciou nutné.spresnil šéf rezortu vnútra.Minister dodal, že podobným spôsobom bude svoju hranicu so SR kontrolovať aj Poľsko.doplnil Rakušan s tým, že ČR je v tejto otázke v kontakte ako so slovenskou stranou, tak aj s Rakúskom a Nemeckom. Rezort vnútra zároveň žiada ľudí o pochopenie a ústretovosť pri prípadnej kontrole.Poľsko zavádza od polnoci z utorka na stredu dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom, oznámil v utorok poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski. Nový režim potrvá desať dní a je možné ho predĺžiť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.Zavedenie dočasných kontrol na hraniciach so Slovenskom oznámilo krátko predtým aj Česko, ktoré tieto kroky koordinuje práve s Poľskom.uviedol Kamiňski. Dodal, že kontroly boli zatiaľ zavedené na desať dní, no existuje vysoká pravdepodobnosť, že budú predĺžené.Minister poukázal na to, že oproti minulému roku vzrástla nelegálna migrácia a počet migrantov zadržaných na Slovensku o takmer 1000 percent.Podľa Kamiňského prechádza cez Poľsko smerom do Nemecka a iných krajín Európskej únie množstvo migrantov.povedal Kamiňski.