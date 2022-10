Česko predĺži hraničné kontroly so Slovenskom o 20 dní

Praha 5. októbra (TASR) - Česko predĺži dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom o 20 dní, teda do 28. októbra vrátane. O rozhodnutí vlády v stredu informoval český minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Obnovenie kontrol podľa Rakušana už prinieslo výsledky. "Trend posledných dní ukazuje, že počet ilegálnej migrácie na území Českej republiky klesá," povedal minister.



Česká polícia od začiatku kontrol zadržala viac ako 30 prevádzačov, v utorok ich zaistili päť. V niekoľkých prípadoch museli policajti na zastavenie auta použiť donucovacie prostriedky, v jednom prípade sa policajná naháňačka s prevádzačom skončila dopravnou nehodou.



Rakušan opakovane zdôraznil, že nejde o krok proti Slovenskej republike a pripomenul, že o riešení situácie Praha s Bratislavou rokuje. O ďalších krokoch chcú hovoriť budúci týždeň.



"Od nedele bude nasadených 80 vojakov v činnej službe," povedal Rakušan s tým, že doteraz kontroly robili príslušníci polície a colnej správy.



Česká republika zaviedla 29.10. dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom pre stúpajúci počet najmä sýrskych utečencov, ktorí smerujú do Nemecka a Rakúska. Kontroly sa robia na 27 bývalých hraničných priechodoch aj na tzv. zelenej hranici.



















(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)