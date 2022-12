Česko predĺži kontroly na hraniciach so Slovenskom o 14 dní

Praha 7. decembra (TASR) - Česká republika predĺži kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 14 dní. V platnosti budú do 26. decembra. V stredu to podľa informácií stanice ČT24 schválila vláda. TASR so žiadosťou o potvrdenie informácie oslovila hovorcu českého premiéra Václava Smolku. Ten uviedol, že o výsledkoch rokovania kabinetu budú informovať až po jeho skončení na tlačovej konferencii, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"O detailoch rokovania vlády budeme informovať na tlačovej konferencii po rokovaní," reagoval Smolka. Bližšie informácie nechcelo poskytnúť ani komunikačné oddelenie Úradu vlády.



Český minister vnútra Vít Rakušan avizoval, že bude vládu žiadať o 30-dňové predĺženie aktuálnych opatrení, ktoré by tak platilo do 11. januára. "Predĺženie o jeden mesiac ešte považujem za nevyhnutné," povedal v utorok.



Na stretnutí s ministrami vnútra Slovenska, Maďarska a Rakúska v Prahe pripustil, že počas vianočných sviatkov by mohli byť opatrenia miernejšie. Zatiaľ nešpecifikoval, čo presne tým myslel, vraj o tom chce hovoriť s policajným prezidentom Martinom Vondráškom.



Kontroly na česko-slovenských hraniciach sú od 29. septembra. Odvtedy česká polícia zadržala viac než 9100 nelegálnych migrantov a 130 prevádzačov. Počet nelegálnych migrantov v Česku od zavedenia opatrení podľa Rakušana klesá, kontroly preto považuje za účinné.









(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)