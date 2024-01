Česko predĺži kontroly na hraniciach so SR do 2. februára

Praha 3. januára (TASR) - Česká republika predĺži dočasné náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom do 2. februára. V stredu o tom rozhodla česká vláda, oznámil minister vnútra Vít Rakušan, informuje TASR.



"Reagujeme na situáciu v okolitých štátoch, ktoré tiež predlžujú (kontroly)," povedal Rakušan. Česká polícia už na hraniciach podľa neho skontrolovala viac než 680.000 osôb, viac než 1120 z nich neumožnila vstup na územie ČR a v súvislosti s prevádzačstvom 58 osôb zadržala. "Slovensko readmisiu rešpektovalo v 126 prípadoch," dodal minister.



Česká vláda rozhodla o zavedení dočasných náhodných kontrol na hraniciach so Slovenskom 4. októbra pôvodne na desať dní. Podľa premiéra Petra Fialu išlo o reakciu na pripravované kroky Poľska a Rakúska. Náhodné kontroly neskôr vláda opakovane predĺžila.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)