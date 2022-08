Česko-slovenská Expedícia 18 s veteránmi vyvrcholí v Michalovciach

Michalovce 15. augusta (TASR) - Medzinárodná česko-slovenská Expedícia 18 v historických autách v pondelok vyrazila z českej Plzne a smeruje do Michaloviec. Chce pripomenúť, že spoločne so zánikom Česko-Slovenska v roku 1992 zanikla aj vtedajšia najdlhšia cesta prvej triedy pod číslom 18, ktorá viedla z jedného konca republiky na druhý. Do projektu sa zapojilo aj mesto Michalovce.



"Expedícia oficiálne vyvrcholí v Michalovciach. Príjazd vozidiel je naplánovaný 17. augusta o 17.00 h. Súčasťou programu bude prijatie členov expedície na pôde mestského úradu a kultúrny program na tribúne na Námestí osloboditeľov," informovala vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu Mária Stričková.



Pre všetkých, ktorí tento deň prídu do centra mesta, je pripravené vystúpenie folklórnych skupín Mihaľovčan a Ruskovčan v rámci 12. ročníka festivalu Na Zempľiňe tak, ktorý sa začne o 17.30 h. Celkovú atmosféru doplnia i veterány umiestnené na námestí.



Podľa starých automáp a autoatlasov z roku 1970 sa začínala cesta č. 18 v okresnom meste Příbram v Stredočeskom kraji a končila sa takmer až na hraniciach so Sovietskym zväzom, v okresnom meste Michalovce. Až do roku 1993 prepojovala republiku od západu na východ. V Českej republike svoje označenie cesta č. 18 stratila. Na Slovensku však existuje táto cestná komunikácia pod rovnakým číslom až doteraz, a to na rovnakej trase ako pred 30 rokmi, pripomína michalovská radnica.



Súčasťou expedície, ktorá vyrazila z Plzne, sú dobové modely značky Škoda s logom expedície. Vďaka spolupráci s rôznymi klubmi veteránov sa cestou pripoja aj ďalšie automobily.