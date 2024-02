Česko-Slovenský ples oslávil dekádu a pripomenul jubileá histórie

Bratislava 19. februára (TASR) - Jubilejný desiaty ročník Česko-Slovenského plesu sa konal uplynulý víkend (17. 2.) v secesných priestoroch Obecného domu v Prahe. "Organizátori aj tentoraz pokračovali v tradícii priniesť to najlepšie z oboch hostiteľských krajín," uviedla pre TASR PR manažérka Andrea Čurná. Záštitu nad podujatím i tento rok prevzali prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a prezident Českej republiky Petr Pavel.



Česko-Slovenský ples pripomenul návštevníkom aj ďalšie významné jubileá v našej histórii. Najmä 20. výročie prijatia oboch krajín do Európskej únie, 25. výročie prijatia Česka do NATO a 20. výročie prijatia Slovenska do NATO. "V prípade kultúrno-spoločenských jubileí to bolo 200. výročie narodenia hudobného skladateľa Bedřicha Smetanu. V sieni, ktorá nesie jeho meno, si v úvode podujatia mohli návštevníci vychutnať árie Lukáša a Barče z opery Hubička v podaní sólistov Slovenského národného divadla Ondreja Šalinga a Mariany Sajko s klavírnym sprievodom Branka Ladiča," približuje Čurná.



Konateľ a produkčný riaditeľ plesu Lumír Mati pripomenul, že práve inscenácia tejto Smetanovej opery otvorila v roku 1920 SND a o pár dní bude mať opera Hubička v Bratislave svoju obnovenú premiéru. "Preto sme slávnostné otvorenie plesu poňali ako pozvánku na návštevu Bratislavy a tohto krásneho operného predstavenia," dodal Mati.



Tradičné stretnutie osobností z oblasti kultúry a umenia, vedeckého, podnikateľského, diplomatického a politického života podľa organizátorov opäť pripomenulo vzájomnosť a dalo priestor na utuženie priateľských vzťahov medzi ČR a SR. Na galavečere sa zúčastnili mnohé známe osobnosti z oboch krajín.



Sólisti Baletu Národného divadla v Prahe, sláčiková sekcia Symfonického orchestru Českého rozhlasu a Rozhlasový Big Band Gustava Broma pripravili tradičné predtancovanie na melódiu Waltz of the Hours z baletu Léa Delibesa Coppélia. V programe plesu ďalej vystúpili Collegium Symfonického orchestra Českého rozhlasu, Ivo Kahánek, Lenka Nová, speváčka Kristína, český spevák, skladateľ a producent Ondřej Brzobohatý so svojou kapelou Joybox, ale aj folklórny súbor Limbora či ľudová hudba Sokolej z Humenného, aktuálneho slovenského Mesta kultúry, ktorá spolu s výstavnou tlačou z Múzea moderného umenia Andyho Warhola reprezentovala Prešovský samosprávny kraj, tohtoročného regionálneho partnera Česko-Slovenského plesu. Po polnoci všetkých roztancoval rodák z Prešova, spevák a skladateľ Peter Nagy so skupinou Indigo. Tesne po polnoci si organizátori spoločne so Zuzanou Kronerovou pripomenuli ďalšie okrúhle výročie - 100 rokov od narodenia významného slovenského herca Jozefa Kronera.