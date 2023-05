Československá televízia spustila skúšobné vysielanie pred 70 rokmi

Praha/Bratislava 1. mája (TASR) - Keď začala v roku 1953 vysielať Československá televízia bola to veľká sláva. Hoci malé, čierno-biele obrazovky vlastnil iba neveľký počet ľudí, postupne sa stali pre divákov doslova magnetom. I preto, lebo dovtedy poznali hercov najmä z novín, divadiel a biografov, od toho dňa k nim vstúpili do príbytkov.



V pondelok 1. mája uplynie 70 rokov od začiatku vysielania Československej televízie.



História televízneho vysielania v bývalom Československu sa datuje od prvého skúšobného vysielania. Začalo sa 1. mája 1953 zo Štúdia Praha v Meštianskej besede z vysielača Tesly Hloubětín na Petřínkej rozhľadni.



Diváci si mohli pozrieť vopred pripravený záznam na filmovom páse, pričom úvodné slovo mal Jaroslav Marvan. Po skončení pripraveného programu pokračovalo vysielanie živým vystúpením ďalšieho obľúbeného herca Františka Filipovského. Keďže novo zriadené pražské štúdio bolo súčasťou Československého rozhlasu, vysielanie zabezpečoval rozhlas. Skúšobné vysielanie sa zmenilo na pravidelné 25. februára 1954.



Nebol to však prvý pokus o skúšobné vysielanie. Prvé pokusné vysielanie televízie v Československu sa uskutočnilo 23. marca 1948 v Tanvaldě, kde skupina vedcov Vojenského technického ústavu uskutočnila ukážku pre verejnosť. K ďalšiemu pokusnému televíznemu vysielaniu došlo o niekoľko mesiacov neskôr v rámci Medzinárodnej výstavy rozhlasu (MEVRO), ktorá sa konala od mája do júla 1948 v Prahe.



Spočiatku vysielala televízia iba tri dni v týždni, v lete dokonca iba dva dni. Od novembra 1953 sa počet vysielacích dní rozšíril na štyri, v roku 1955 na šesť dní v týždni a od 29. decembra 1958 vysielala televízia svoje programy každý deň po celý týždeň.



Postupne vznikali aj televízne štúdiá. Ako prvé začalo 31. decembra 1955 vysielať Televízne štúdio Ostrava, o necelý rok neskôr, 3. novembra 1956, Televízne štúdio Bratislave, 6. júla 1961 v Brne, 25. februára 1962 v Košiciach a 29. januára 1966 bola zriadená Krajová redakcia ČST v Banskej Bystrici.



Súbežne s rozvojom televízie rástol aj počet divákov pred televíznymi obrazovkami. V roku 1962 mala už jeden milión platiacich divákov, v marci 1965 boli hlásené dva milióny, v decembri 1969 sa prekročila hranica troch miliónov a v roku 1978 to boli už štyri milióny divákov.



Československá televízia (ČST) vznikla 1. decembra 1957, kedy nadobudlo účinnosť vládne nariadenie č. 62/1957 Zb. o novej organizácii rozhlasu a televízie. Z Československého rozhlasu sa vyčlenila jeho televízna časť, pričom obidve zložky boli podriadené Československému výboru pre rozhlas a televíziu (na Slovensku zase Slovenskému výboru pre rozhlas a televíziu).



Samostatnými ústrednými organizáciami sa stali Československý rozhlas a Československá televízia k 1. októbru 1959. Vtedy začalo platiť ďalšie vládne nariadenie o zmenách v organizácii rozhlasu a televízie (č. 63/1959), ktoré zrušilo Československý výbor pre rozhlas a televíziu.



Druhý program ČST začal vysielať 10. mája 1970. V tom istom roku, ale ešte pred tým - 14. februára - bol z Vysokých Tatier odvysielaný prvý farebný prenos z Majstrovstiev sveta v lyžovaní. Pravidelné farebné vysielanie začala televízia v Československu vysielať na druhom programe 9. mája 1973. Na prvom programe sa diváci pravidelného farebného vysielania dočkali presne o dva roky neskôr 9. mája 1975.



Prvým riaditeľom Československej televízie bol Karel Kohout, ktorý stál na jej čele v rokoch 1953 až 1958.



Zákon o zrušení Československej televízie prijalo Federálne zhromaždenie 2. decembra 1992. V posledný deň roku 1992 zanikla Československá televízia a s ňou aj prvý federálny televízny program.







