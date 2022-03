Český senát schválil vyslanie vojakov do jednotky NATO na Slovensku

Praha 17. marca (TASR) - Český Senát vo štvrtok schválil návrh na vyslanie 650 vojakov na Slovensko, kde budú veliť jednotke NATO. Slovenská misia českých vojakov má posilniť obranu východného krídla Severoatlantickej aliancie v súvislosti s ruským napadnutím Ukrajiny, informujú webové Novinky.cz.



"Vyslanie našich vojakov na Slovensko je naozaj veľmi silné politické gesto, ktoré nespochybniteľným spôsobom vyjadruje našu ochotu napĺňať záväzok kolektívnej obrany v rámci NATO," povedal na pléne minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský.



"Navrhované pôsobenie posilní nadštandardné vzťahy medzi Českou a Slovenskou republikou," doplnil šéf českej diplomacie. Mandát bude platný do 30. júna 2023, náklady rezort obrany odhaduje na 540 miliónov korún (22 miliónov eur).



Česká ministerka obrany Jana Černochová už skôr uviedla, že do aliančnej jednotky odíde približne 400 vojakov, s migráciou bude pomáhať ďalšia dvadsiatka. Zvyšok mandátu je určený ako rezerva napríklad na striedanie vojakov. Očakáva sa, že vojaci odídu na Slovensko v najbližších týždňoch.



Vznikajúca jednotka by mala mať zhruba 1500 vojakov, Česko jej bude veliť. Znamená to, že v misii musí byť stály český kontingent so silou minimálne 400 vojakov, a to vrátane tímu vojenskej polície, ako aj jednotky bojovej a logistickej podpory.



Pôsobenie českých a ďalších aliančných vojakov schválila aj slovenská vláda. Na území SR povolila prítomnosť maximálne 2100 vojakov, z toho 600 českých. Slovenský kabinet zároveň už v pondelok odsúhlasil českú pomoc 50 vojakov, ktorí sa zapoja do chodu stanového tábora pre utečencov z Ukrajiny.



Českí vojaci majú veliť mnohonárodnej jednotke, v ktorej budú aj vojaci z Nemecka, Poľska, Slovinska, Holandska a USA. Misiu vo štvrtok podporilo 61 zo 64 prítomných senátorov. Poslanecká snemovňa by mala svoj súhlas dodať na budúci týždeň.