Český súd zamietol žiadosť J. Majského o prepustenie z väzenia

Bratislava/Praha 11. mája (TASR) - Okresný súd Praha 4 zamietol v utorok žiadosť odsúdeného podnikateľa Jozefa Majského o podmienečné prepustenie z väzenia na slobodu. Rozhodnutie nie je právoplatné. TASR o tom informoval podpredseda a hovorca Okresného súdu Praha 4 Michal Dvořák.



"Žiadosť odsúdeného bola uznesením zo dňa 11. mája zamietnutá, keď súd dospel k záveru, že neboli splnené podmienky pre podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Uznesenie nie je právoplatné, keďže odsúdený podal priamo sťažnosť do protokolu. O nej bude rozhodovať Mestský súd v Prahe," priblížil pre TASR Dvořák.



Majský právoplatne odsúdený v kauze tunelovania nebankoviek sa utorkového verejného zasadnutia zúčastnil. Svoj trest si naďalej odpykáva vo väzení na pražskom Pankráci.



Trest mu končí 3. decembra 2026. Majskému bol uložený trest odňatia slobody vo výmere deväť rokov. Podľa aktuálne platnej úpravy v ČR postačuje výkon tretiny uloženého trestu.



Podnikateľ strávil na Slovensku vo väzbe v rokoch 2002 až 2004 takmer dva roky. Následne bol vo väzbe od novembra 2006 až do októbra 2007. Napokon bol v ČR vo väzbe od polovice júna minulého roka. Všetky väzby sa mu zarátavajú do výkonu trestu.



Pražské súdy v januári tohto roka a v decembri 2020 uznali rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR z leta 2020. Ten zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platilo teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody. Po Majskom bolo vyhlásené národné i medzinárodné pátranie. Slovenská polícia na začiatku augusta 2020 potvrdila, že ho zadržali v pražskej nemocnici.