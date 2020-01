Česmad oceňuje riešenie zníženia cestnej dane

Bratislava 14. januára (TASR) – Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia oceňuje riešenie zníženia dane z motorových vozidiel a zliav zo sadzieb mýta. Pondelkové (13. 1.) rokovanie na ministerstve financií aj s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a zástupcami Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) považuje združenie za úspešné.



Cestní dopravcovia podľa prezidenta Česmadu Pavla Jančoviča dlhé roky prešľapovali na mieste. Priblížil, že dopravcovia mali tri požiadavky, a to zníženie dane z motorových vozidiel, zrušenie zdaňovania vreckového pri pracovných cestách a zavedenie výrazných zliav zo sadzieb mýta od prvého kilometra spätne. Dve z týchto troch požiadaviek už považuje za dohodnuté. "Už dnes máme dohodnuté stretnutie na ministerstve financií a veríme, že sa nám podarí niektorý z komunikovaných variantov presadiť," dodal.



Zatiaľ sa však podľa neho nenašlo riešenie pri požiadavke zrušenia zdaňovania vreckového. "Tým, že sa na januárovej schôdzi neotvorí zákon o dani z príjmov, tak sa nedá aktuálne v Národnej rade SR pripomienkovať zrušenie zdaňovania vreckového pri pracovných cestách," ozrejmil Jančovič s tým, že požiadavkou Česmadu bolo kompenzovať v súčasnosti legislatívne nerealizovateľné zrušenie zdaňovania vreckového formou zmeny sadzieb cestovných náhrad pre Českú republiku a Slovensko. Ministri financií a práce boli podľa jeho slov poverení tým, aby sa zaoberali touto problematikou a predložili návrh riešenia.



Pellegrini podľa združenia prisľúbil vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny zloženej zo všetkých zástupcov dotknutých ministerstiev a dopravcov s cieľom zaoberať sa potrebami a požiadavkami dopravcov a tie priamo predkladať kompetentným ministrom, aby sa zabránilo ignorovaniu problémov cestných dopravcov v budúcnosti. Česmad očakáva, že táto pracovná skupina bude funkčná bez ohľadu na politické zloženie vlády. Česmad a UNAS by zároveň mali mať zastúpenie v pracovnej skupine zameranej na prípravu nového mýtneho tendra na ministerstve dopravy.



Česmad súčasne vyslovil poďakovanie za spoluprácu pri vyjednávaniach a tiež rešpekt zástupcom UNAS za konštruktívny prístup smerujúci k výslednej dohode. Súčasný prísľub vlády je podľa združenia pozitívnym príkladom spolupráce a výsledkom spoločného úsilia v tandeme Česmad a UNAS.



V pondelok 13. januára prijal premiér zástupcov Česmadu a UNAS spoločne s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD), ministrom dopravy Árpádom Érsekom (Most-Híd), ministerkou vnútra Denisou Sakovou, ministrom práce Jánom Richterom (obaja Smer-SD) a policajným prezidentom Milanom Lučanským.



Vláda pripraví návrh zníženia sadzby cestnej dane tak, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť slovenských autodopravcov v rámci V4. Premiér to uviedol po pondelkovom stretnutí. Vláda má ambíciu schváliť legislatívu ešte v tomto volebnom období.