ČESMAD vyzýva na upokojenie situácie

Banská Bystrica 12. januára (TASR) – Združenie ČESMAD Slovakia vyzýva všetkých autodopravcov, ktorí sa zúčastňujú protestov, aby sa vyvarovali ďalším blokádam cestnej infraštruktúry na Slovensku i aktivít, ktoré by mohli eskalovať vzniknutý stav a dostať prebiehajúcu komunikáciu so zástupcami štátu do patovej situácie. TASR o tom v nedeľu podvečer informovala hovorkyňa ČESMAD Slovakia Martina Baumann.



"Uvedomujeme si svoju zodpovednosť najrešpektovanejšieho a najväčšieho združenia cestných dopravcov na Slovensku. Sme presvedčení, že jedine formou spoločného rokovania na úrovni vrcholových predstaviteľov štátnej exekutívy je možné riešiť aktuálnu krízovú situáciu v doprave, ktorá vyvrcholila protestami a blokádou cestnej infraštruktúry," konštatovala Baumann s tým, že rokovania s ministrami dopravy a financií by sa mali uskutočniť v pondelok 13. januára. V tento deň je vyjednávací tím pripravený stretnúť sa aj na úrovni predsedu vlády.



"Združenie je presvedčené, že je nevyhnutné upokojenie aktuálnej situácie tak, aby sa vyjednávacím tímom za ČESMAD Slovakia ako i Úniu autodopravcov Slovenska ponechal priestor na rokovania s príslušnými ministrami. Jediným riešením je odborná argumentácia a dialóg, založený na faktoch, makroekonomických a legislatívnych analýzach a porovnávacích štúdiách, ktoré argumentačne podporujú návrhy cestných dopravcov v oblasti zníženia dane z motorových vozidiel, zrušenia zdaňovania vreckového pri pracovných cestách a zavedenia výrazných zliav zo sadzieb mýta," zdôraznila hovorkyňa.



Účastníci celoslovenského stretnutia ČESMAD Slovakia v sobotu (11. 1.) v Banskej Bystrici rozhodli, že vstupujú do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je stav legislatívy v oblasti cestnej dopravy, ktorá je na Slovensku v dlhodobo zlej situácii. Na stretnutí sa zúčastnili i zástupcovia Únie autodopravcov Slovenska ako aj ostatní dopravcovia.



Podľa Baumann kľúčovým pre cestných dopravcov bude výsledok januárovej schôdze Národnej rady SR, ktorá sa má zaoberať príslušnými legislatívnymi návrhmi.