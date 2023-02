Cesta I/51 Hontianske Nemce - Tepličky je do odvolania uzatvorená

Bratislava 19. februára (TASR) - Cesta I/51 Hontianske Nemce - Tepličky je približne v 258 kilometri z dôvodu pretekania vody cez vozovku do odvolania uzatvorená. Obchádzka je možná po ceste III/2561 Devičie - Kráľovce-Krnišov. Informuje o tom v nedeľu dopoludnia Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Ojedinele v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sčasti pokrytý vrstvou utlačeného, miestami zľadovateného snehu v hrúbke od jedného do troch centimetrov.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem horského priechodu Vrchslatina, kde je zľadovatený sneh do troch centimetrov.



Vodiči si podľa SSC musia dať pozor na silný až nárazový vietor v lokalite Švábovská stráň.