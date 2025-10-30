Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cesta na pietne miesta bez komplikácií: Toto radí polícia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Zdôrazňuje aj obozretnosť v súvislosti so zvýšenou koncentráciou chodcov v blízkosti pietnych miest.

Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Pri ceste autom na pietne miesta je potrebné rátať s typickým jesenným počasím a zníženou viditeľnosťou, ale i zvýšenou frekvenciou chodcov v okolí príjazdových ciest a parkovísk. Pripomína to bratislavská polícia, ktorá na sociálnej sieti radí, vytvoriť si počas „dušičkových“ sviatkov pri ceste na cintoríny dostatočnú časovú rezervu.

Vyhnete sa tak nervozite z prípadných kolón i hľadania voľného parkovacieho miesta,“ argumentuje. Zdôrazňuje aj obozretnosť v súvislosti so zvýšenou koncentráciou chodcov v blízkosti pietnych miest. „Pokiaľ je to možné, na presun po meste využite hromadnú prepravu,“ radí polícia, ktorá zároveň žiada o rešpektovanie pokynov policajtov a dopravného značenia.

