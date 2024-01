Lekárka: Lety je pre oči záťaž, vhodné je kvapkať si umelé slzy

Bratislava 28. januára (TASR) - Cesta v lietadle predstavuje pre oči záťaž, vhodné je si pravidelne kvapkať umelé slzy. V prípade nosenia kontaktných šošoviek je lepšie ich na dlhé lety vynechať. Odporúča to Adriana Smorádková z očnej kliniky NeoVízia.



"Vzduch v lietadle je často suchý, má nízku vlhkosť, čo môže spôsobiť pocit pálenia, rezania a celkový stav nepohodlia. Vhodné je kvapkať si pravidelne umelé slzy, ideálne bez konzervačných látok. Čas v lietadle si ľudia zvyknú krátiť aj sledovaním filmov. To môže oči vyčerpávať a dráždiť. Odporúčam robiť si pravidelné prestávky a jednoduché očné cviky," uviedla.



Pred cestou je podľa lekárky dôležité absolvovať preventívnu prehliadku u oftalmológa. "Tá nebolí, je rýchla a môže odhaliť problém, o ktorom možno ani netušíme," upozornila. Zároveň pripomenula, že pri mori je dôležité chrániť zrak aj vhodnými slnečnými okuliarmi. "Na slnečné žiarenie sú vo všeobecnosti citlivejší ľudia s mínusovými dioptriami a modrookí. Bývajú svetloplachejší, výraznejšie reagujú na ostré svetlo. Slnečné okuliare by mali nosiť vždy za jasného slnka," ozrejmila.