Bratislava 1. apríla (TASR) - Cesta v smere do Maďarska je čiastočne neprejazdná. Dôvodom je vážna dopravná nehoda. Upozornila na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.



Nehoda sa stala na území Maďarska v blízkosti hraničného priechodu Čunovo - Rajka.



"Vodičom v tejto súvislosti odporúčame, aby sa uvedenému hraničnému priechodu Čunovo - Rajka vyhli a na prejazd využili, ak je to možné, alternatívnu trasu," spresnila polícia.